Mañana se disputan los Juegos de Montaña en Esquel

La agenda deportiva de Esquel continuará este domingo 24 de agosto con varias competencias en distintas disciplinas.

La jornada comenzará a las 8:00 horas con los Juegos de Montaña de Escalada Deportiva en el Club Independiente. Por la tarde, a las 14:00 horas, se disputará la prueba de Kilómetro Vertical de los Juegos de Montaña en Chacabuco y Avenida Yrigoyen.

Además, se jugarán dos encuentros de Futsal:

Futsal AFE: a las 15:00 horas en la Escuela 112.

Liga Futsal: a las 16:00 horas en el Club San Martín.

La agenda se completa con el Provincial de Pádel, que se llevará a cabo en Esquel Pádel y el Complejo Impulso. Este torneo es clasificatorio para el Nacional de la disciplina.

F.P