Sabado 23 de Agosto de 2025
23 de Agosto de 2025
Mañana se disputan los Juegos de Montaña en Esquel

La ciudad cierra el fin de semana con una intensa agenda de actividades que incluyen un torneo de pádel y competencias de futsal y juegos de montaña.
La agenda deportiva de Esquel continuará este domingo 24 de agosto con varias competencias en distintas disciplinas.

 

 

La jornada comenzará a las 8:00 horas con los Juegos de Montaña de Escalada Deportiva en el Club Independiente. Por la tarde, a las 14:00 horas, se disputará la prueba de Kilómetro Vertical de los Juegos de Montaña en Chacabuco y Avenida Yrigoyen.

 

 

Además, se jugarán dos encuentros de Futsal:

 

 

  • Futsal AFE: a las 15:00 horas en la Escuela 112.

     

  • Liga Futsal: a las 16:00 horas en el Club San Martín.

     

 

La agenda se completa con el Provincial de Pádel, que se llevará a cabo en Esquel Pádel y el Complejo Impulso. Este torneo es clasificatorio para el Nacional de la disciplina.

 

 

