Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio

Trabajadores Viales de la provincia de Chubut se mantiene en retención de servicio en reclamo por mejoras salariales. Según Pablo Hurtado, secretario seccional de Esquel, el conflicto se debe a que no se llegó a un acuerdo salarial "acorde a lo que estaban pidiendo los trabajadores viales".

El principal reclamo, según Hurtado, es la mejora del ítem de antigüedad, que se encuentra "muy por debajo de la media de lo que cobran los empleados estatales".



La retención de servicio afecta a diversas localidades de la provincia, incluyendo Sarmiento, Puerto Madryn, Rawson, Gaiman, Esquel y, en el caso de la adoquinera de pavimento urbano, a Trevelin.

Hurtado informó que para mañana está prevista una nueva reunión con el gobierno y que esperan los resultados para determinar las "medidas a seguir".



El gremialista aclaró que por el momento no hay despidos en Vialidad Provincial, e incluso se están llevando a cabo concursos de ingresos que cerrarán la inscripción entre el 18 y el 19 de agosto.



T.B