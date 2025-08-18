16°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 18 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
18 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio

El reclamo del sindicato se debe a la falta de un acuerdo salarial y la mejora del ítem de antigüedad, que se encuentra "muy por debajo de la media" de los empleados estatales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Trabajadores Viales de la provincia de Chubut se mantiene en retención de servicio en reclamo por mejoras salariales. Según Pablo Hurtado, secretario seccional de Esquel, el conflicto se debe a que no se llegó a un acuerdo salarial "acorde a lo que estaban pidiendo los trabajadores viales".

 

El principal reclamo, según Hurtado, es la mejora del ítem de antigüedad, que se encuentra "muy por debajo de la media de lo que cobran los empleados estatales".

La retención de servicio afecta a diversas localidades de la provincia, incluyendo Sarmiento, Puerto Madryn, Rawson, Gaiman, Esquel y, en el caso de la adoquinera de pavimento urbano, a Trevelin.

 

Hurtado informó que para mañana está prevista una nueva reunión con el gobierno y que esperan los resultados para determinar las "medidas a seguir".

El gremialista aclaró que por el momento no hay despidos en Vialidad Provincial, e incluso se están llevando a cabo concursos de ingresos que cerrarán la inscripción entre el 18 y el 19 de agosto.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Otra vez la misma camioneta trasladaba carne y armas sin autorización
2
 Esquel conmemoró al General José de San Martín
3
 Fuego consumió vivienda cerca de la Ruta 40
4
 El changuito en Chubut, entre los más caros del país
5
 Jubilados: préstamos online de ANSES para devolverlos hasta en 6 años
1
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
2
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
3
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
4
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
5
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -