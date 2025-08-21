Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”

El ministro de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, Diego Lapenna, destacó la continuidad del vuelo de Aerolíneas Argentinas que une Esquel con la ciudad de Córdoba y resaltó la importancia de esta conexión para consolidar al destino como parte de la oferta turística de la provincia.

“En algún momento se dijo que para que un destino se consolide hay que hacer esfuerzos: el sector privado debe poner lo suyo, y el sector público tiene que generar las condiciones para que las fuerzas de venta funcionen y los turistas tengan una buena experiencia”, señaló Lapenna.

El funcionario recordó que hubo momentos complicados, cuando la falta de turistas y de vuelos dificultaba la cadena de comercialización. “Gracias a esta prueba piloto, que fue un éxito con más del 85% de ocupación, Aerolíneas Argentinas se animó a afrontar el riesgo absoluto. Esto demuestra que la ruta tiene potencial para quedarse. Hace más de 15 años que se pedía esta conexión”, indicó.

Lapenna expresó su orgullo por el trabajo del gobierno provincial y afirmó que el turismo puede convertirse nuevamente en una herramienta económica importante para Chubut. “Contento, porque esta es una de las tantas frecuencias que se consiguieron. Recordemos que Jetsmart volvió a operar en Comodoro y ahora apuesta a Trelew. Quiero agradecer al intendente Taccetta y a todos los intendentes que están dejando los egos de lado y trabajando en conjunto”, remarcó.

Finalmente, el ministro sostuvo que estas noticias positivas son necesarias para que Chubut y el Corredor de los Andes consoliden su desarrollo turístico, generando oportunidades económicas sostenibles para la región.

