10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 19 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
18 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Gran festejo del Día de las Infancias en el merendero "Nueva Luz de Valle Chico"

El merendero de Esquel, ubicado en el barrio Valle Chico, contó con una gran colaboración de la comunidad para poder celebrar el Día de las Infancias con juegos, regalos, golosinas y una chocolatada.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El merendero "Nueva Luz de Valle Chico" celebró el Día de las Infancias el sábado a las 16.30 horas en la calle Puelche, donde funciona el merendero. El festejo, que fue un "gran logro de un gran trabajo en equipo", contó con juegos, regalos, golosinas y la música de la murga de los chicos de Camioneros.

 

Los niños y niñas del barrio disfrutaron de una tarde soleada y al final de la jornada recibieron su regalo, para luego compartir una chocolatada con tortas fritas, buñuelos caseros y otras delicias.

 

Desde la organización, agradecieron a Silvana Manosalva, quien hizo una campaña para juntar juguetes; a Tienda Océano por donar calzados nuevos; a Maka Estampados por los almohadones y al intendente por los ingredientes para elaborar las comidas. También agradecieron al Sindicato de Camioneros y a los chicos que juntaron golosinas.

 

El mensaje final de Belu, una de las organizadoras, fue un agradecimiento de corazón a todos los que colaboraron y un mensaje para los niños: "En equipo, cada paso es una aventura y cada risa, una victoria".

 


T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Otra vez la misma camioneta trasladaba carne y armas sin autorización
2
 Fuego consumió vivienda cerca de la Ruta 40
3
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
4
 ATE Esquel acompañó los festejos del Día del Niño en el barrio Ceferino
5
 Jubilados: préstamos online de ANSES para devolverlos hasta en 6 años
1
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
2
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
3
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
4
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
5
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -