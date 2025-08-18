Gran festejo del Día de las Infancias en el merendero "Nueva Luz de Valle Chico"

El merendero "Nueva Luz de Valle Chico" celebró el Día de las Infancias el sábado a las 16.30 horas en la calle Puelche, donde funciona el merendero. El festejo, que fue un "gran logro de un gran trabajo en equipo", contó con juegos, regalos, golosinas y la música de la murga de los chicos de Camioneros.

Los niños y niñas del barrio disfrutaron de una tarde soleada y al final de la jornada recibieron su regalo, para luego compartir una chocolatada con tortas fritas, buñuelos caseros y otras delicias.

Desde la organización, agradecieron a Silvana Manosalva, quien hizo una campaña para juntar juguetes; a Tienda Océano por donar calzados nuevos; a Maka Estampados por los almohadones y al intendente por los ingredientes para elaborar las comidas. También agradecieron al Sindicato de Camioneros y a los chicos que juntaron golosinas.

El mensaje final de Belu, una de las organizadoras, fue un agradecimiento de corazón a todos los que colaboraron y un mensaje para los niños: "En equipo, cada paso es una aventura y cada risa, una victoria".





T.B