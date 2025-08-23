Con gran convocatoria, se realizó la primera edición de la Peña Folclórica Municipal

La noche reunió a familias enteras que disfrutaron de una noche cargada de música, danza y tradición. Desde los más chicos hasta los abuelos, todos compartieron una jornada que puso en valor la cultura folclórica local y regional.

La programación artística incluyó un variado repertorio con la presentación de grupos de danzas, cantantes de folklore y un cierre de lujo a cargo de Tierra y Viento, finalistas del certamen Pre Cosquín.

"Desde nuestra gestión, creamos eventos culturales y deportivos para nuestros vecinos. De esta manera, dinamizamos la economía local e impulsamos actividades que van a ir instalándose y creciendo en el tiempo", remarcó el intendente Taccetta.

Además de las propuestas artísticas, la peña contó con una amplia y variada oferta gastronómica. También se sumaron artesanos, manualeros y productores locales, generando un espacio de encuentro y de apoyo al trabajo de la economía social de la ciudad.

En representación de la Municipalidad de Esquel, estuvo presente la secretaria de Economía, Florencia Garzonio; la directora de Cultura, Sonia Baliente y la directora de Desarrollo Productivo y Emprendedurismo, Paula Botto.

"Es la idea de nuestra gestión, impulsar este tipo de eventos para que queden instalados en el calendario. Agradecemos a los vecinos que se acercaron y a cada artista que participó de esta peña municipal, en la que mostraron todo su talento", destacó Baliente.

La gran convocatoria y el entusiasmo del público marcan el inicio de una propuesta que llegó para quedarse, consolidándose como un evento popular de referencia en Esquel.

