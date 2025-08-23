Esquel, Argentina
Sabado 23 de Agosto de 2025
23 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Con gran convocatoria, se realizó la primera edición de la Peña Folclórica Municipal

Con una participación que superó las 2500 personas, se desarrolló con gran éxito la primera edición de la Peña Folclórica en el Gimnasio Municipal de Esquel, un evento que quedará instalado en el calendario. 
Por Redacción Red43

La noche reunió a familias enteras que disfrutaron de una noche cargada de música, danza y tradición. Desde los más chicos hasta los abuelos, todos compartieron una jornada que puso en valor la cultura folclórica local y regional.

 

La programación artística incluyó un variado repertorio con la presentación de grupos de danzas, cantantes de folklore y un cierre de lujo a cargo de Tierra y Viento, finalistas del certamen Pre Cosquín.

 

"Desde nuestra gestión, creamos eventos culturales y deportivos para nuestros vecinos. De esta manera, dinamizamos la economía local e impulsamos actividades que van a ir instalándose y creciendo en el tiempo", remarcó el intendente Taccetta.

 

Además de las propuestas artísticas, la peña contó con una amplia y variada oferta gastronómica. También se sumaron artesanos, manualeros y productores locales, generando un espacio de encuentro y de apoyo al trabajo de la economía social de la ciudad.

 

En representación de la Municipalidad de Esquel, estuvo presente la secretaria de Economía, Florencia Garzonio; la directora de Cultura, Sonia Baliente y la directora de Desarrollo Productivo y Emprendedurismo, Paula Botto. 

 

"Es la idea de nuestra gestión, impulsar este tipo de eventos para que queden instalados en el calendario. Agradecemos a los vecinos que se acercaron y a cada artista que participó de esta peña municipal, en la que mostraron todo su talento", destacó Baliente.

 

La gran convocatoria y el entusiasmo del público marcan el inicio de una propuesta que llegó para quedarse, consolidándose como un evento popular de referencia en Esquel.

 

 

F.P

 

