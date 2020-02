Igon sobre la Terminal: "Me da vergüenza y espero que aparezca la plata"

"Si no pudimos controlar la Terminal, imaginemos lo que podría pasar en la ciudad desde la Secretaría de Gobierno", manifestó el diputado del Frente de Todos.

Santiago Igon no se quedó afuera de la gran polémica de la semana en Esquel: el faltante de dinero de la Terminal de Ómnibus correspondiente a la gestión de quien es ahora Secretaria de Gobierno, Andrea Rowlands.

"Me da vergüenza y espero que se aclare, que aparezca la plata y no haya pasado nada", enfatizó el diputado nacional. "Si gerenciaste la Terminal, falta la plata que falta, de ahí fuiste potenciada ser concejal y después a ser Secretaria de Gobierno, imaginemos que si no pudimos controlar la Terminal, desde la Secretaría de Gobierno lo que puede pasar en la ciudad", consideró.

Recalcó que los vecinos "están esperando que se aclaren algunas cuestiones".

La opinión de Igon: