Esquel, Argentina
Jueves 14 de Agosto de 2025
14 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

"Urticantes y Letales" se presenta en el Melipal: una propuesta de impro y juegos venenosos

El elenco de La Cicuta, dirigido por Diego J. Recagno, sube a escena  con un espectáculo de risas y juegos.
Por Redacción Red43

El grupo de teatro de improvisación comunitaria "La Cicuta" presentará su espectáculo "Urticantes y Letales" este domingo 17 de agosto a las 19 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal. Se trata de una propuesta que busca generar risas, juegos y "levemente venenosos", ideal para un "antidomingo", según los organizadores.

 

 

La obra, dirigida por Diego J. Recagno, cuenta con un elenco de nueve actores: Juan Gastaldo, Bernardo Javier Ruminahuel, Mel Aguirre, Rebeca Pichimil, Vilma Wegrzyn, Dada Rrissitas, Julia Pérez Diez, Leandro Gugliermo y Flavio Romano. Algunos de los miembros del grupo destacaron que el show es una "creación colectiva" donde las escenas se crean en el momento, haciendo que cada función sea única.

 

 

Las entradas tienen un costo de $8.000, o se puede adquirir un combo de dos por $15.000. Se pueden conseguir de manera anticipada contactándose al 11 2344 0231.

 

 

F.P

 

