Paola Gutiérrez reelecta como presidenta del Consejo de Discapacidad de Esquel

Tras la reelección de Paola Gutiérrez como presidenta, el Consejo anunció una capacitación en la Escuela de Mozos, un taller de ESI y la Carrera de Inclusión en diciembre.
Por Redacción Red43

El Consejo de Discapacidad de Esquel celebró su plenario mensual, en el cual se llevaron a cabo elecciones de autoridades. Durante el encuentro, Paola Gutiérrez fue reelecta como presidenta del Consejo, mientras que Doris Quintramán asumió como nueva secretaria. La votación se realizó de forma unánime con la participación de miembros activos, personas con discapacidad e instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

 

 

Gutiérrez destacó el trabajo en los lineamientos que venían desarrollando en la temática de discapacidad y adelantó la agenda de actividades de cara a fin de año. Entre las próximas acciones se incluye una capacitación sobre "perspectiva en discapacidad, buen trato y menú accesible" en la Escuela de Mozos, junto a la Dirección de Inclusión.

 

 

Asimismo, la presidenta del Consejo mencionó la participación en el "segundo encuentro de arte inclusivo" del señor Ati Andalgo en septiembre y una feria de Educación Sexual Integral (ESI) en octubre en la Escuela N°791, donde darán un taller sobre sexualidad y discapacidad. Para finalizar el año, en diciembre, el Consejo tiene previsto el festejo del Día de la Discapacidad y la "Carrera de Inclusión".

 

 

Gutiérrez también hizo referencia a una capacitación reciente para el Servicio de Estacionamiento Medido (SEM) sobre "buen trato y la modificación de la ordenanza 166", que trata sobre discapacidad y el símbolo de accesibilidad, incluyendo los nuevos códigos QR que se van a implementar. Por último, expresó la postura del Consejo sobre la necesidad de que los legisladores traten prontamente temas relacionados con la discapacidad.

 

 

F.P

 

