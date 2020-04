El ajedrez, el mejor remedio en tiempos de cuarentena

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Para mí tiene que ser materia obligatoria en las escuelas. Si yo desde chico me tuve que “comer” historia antigua y medieval, además de incursionar en la tabla periódica de los elementos o en la de logaritmo, porque no puedo conocer un juego que nos permite tomar decisiones que sirven, primero para capturar al rey y luego para la vida misma.

El ajedrez les sirve a los niños para que empiecen a razonar, el ajedrez le sirve a los adultos mayores para que “el alemán” no los agarre desprevenidamente.

Y claro que uno, como periodista deportivo, puede tener este concepto del ajedrez pero es bueno escuchar, o leer, a los grandes maestros internacionales para que den una opinión al respecto, como ser Raúl Ricardo Claverie, bonaerense él, un gran maestro internacional, quien es un “Rayo Mc Queen” en esto de las partidas rápidas conocidas como “blitz”.

DESDE EL JARDIN MISMO

“Considero que el ajedrez debería ser una herramienta desde el jardín, pasando claro está por la primaria, la secundaria y el nivel universitario” destacó el GMI, quien fuera profesor de grandes personalidades políticas del país.

“Tiene que haber un espacio en cada una de las etapas, no solo el espacio de ajedrez de competencia en sí, sino como instrumento para la creación y el uso del cerebro, porque sirve para la concentración, la disciplina, el desarrollo, es decir muchas habilidades que tiene el juego ciencia en sí”, remarcó Claverie, quien utiliza al ajedrez como su medio de vida, porque lo enseña de manera personal o virtual, para los distintos niveles, tanto de manera individual como grupal.

- ¿A qué edad consideras que un niño puede jugar al ajedrez?

- Yo arranqué a los cuatro empecé a jugar al ajedrez, esa es una buena edad para iniciarse en el este juego. Hoy hay páginas como “chess”, que es gratuita y con esta página los jóvenes se pueden meter de lleno en el ajedrez.

- ¿Qué condiciones debe tener un niño o un joven para desempañarse bien en el ajedrez?

- Si el nene no leyó, no tiene base técnica, sino pudo ver tutoriales o nada de ello, y ya se ve que tienen cierto tips, yo como un Gran Maestro me doy cuenta. Es como cuando técnico de fútbol ve a un nene como le pega a la pelota, lo testeas y le das el panorama de talento.

-¿Y cómo es la modalidad de las clases de ajedrez, de manera virtual, que ofreces vos?

-Yo brindo clases individuales o grupales, a través de internet, de no más de 10 jugadores por grupo, o en clases individuales que puede ser para nivel inicial, para principiantes, intermedios o avanzados, además de competitivos de alto rendimiento, para ambos sexos y para todas las edades. Hacemos una especie de ida y vuelta con fotos por wasap de manera diaria, con cosas que se necesiten de ajedrez, con clases privadas mensuales con días y horarios fijos, tipo como cuando uno va al médico.

JAQUE MATE AL CORONAVIRUS

Por otra parte, este domingo 19 de abril, se llevará a cabo unas partidas simultáneas de ajedrez solidario de cuarentena "Jaque Mate al Coronavirus”, a través de la plataforma Lichess, coordinada por Raúl Ricardo Claverie.

Este encuentro, solidario por cierto, tendrá lugar este domingo entre las 18 y las 21 horas y podrán participar un máximo de 40 tableros (sin límite de ELO FIDE).

Las inscripciones tendrán un costo de 1.000 pesos y esto incluye partida comentada del GM post simultaneas por email junto a trabajos del GM en su laboratorio.

Todo lo recaudado será destinado a gente indigente en estado de urgencia inmediata, según lo informó el mismo Claverie.

Para mayor información e inscripciones, los interesados podrán comunicarse al WSAP +54 9 11 4477 6866.