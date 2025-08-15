12°
Esquel, Argentina
Viernes 15 de Agosto de 2025
15 de Agosto de 2025
deportes
Por Redacción Red43

Le dieron un codazo en un partido y le partieron la mandíbula: la operación cuesta 15 millones

Es jugador de un torneo de la Liga de Neuquén. El seguro no cubre este tipo de lesiones por lo que deberá pagarla el club que recibió un préstamo de 6.500.00 de pesos.
Por Redacción Red43

Un futbolista de Independiente de Neuquén sufrió una grave lesión el domingo pasado, durante el encuentro que el albirrojo disputó en su cancha contra el Deportivo Rincón. El marcador de punta izquierda Rodrigo Lezama recibió un codazo en una jugada aislada y sufrió la fractura de la mandíbula y del hueso maxilar. La operación cuesta 15 millones de pesos.

 

El partido, por la tercera fecha del torneo Oficial de Lifune, terminó siendo favorable a Independiente de Neuquén por 3 a 1. Pero el roquense Lezama tuvo que ser llevado de urgencia desde el complejo de la zona de la Confluencia hacia una clínica privada, donde le diagnosticaron la grave lesión. Lezama será intervenido quirúrgicamente, y además de la restauración ósea se incluyó la parte estética de las heridas.

 

Según informaron fuentes de la institución neuquina, el seguro médico contratado no se haría cargo de este tipo de lesiones, por lo que el costo de la operación tendrá que ser asumido por el club. La Liga de Fútbol le otorgó un préstamo de 6,5 millones de pesos, que tendrá que ser devuelto en dos cuotas.

 

 

 

