Agenda deportiva completa para el fin de semana en Esquel

El deporte será el gran protagonista del fin de semana en Esquel con una amplia agenda de actividades que incluyen futsal, tiro con arco, juegos de montaña, fútbol y marcha nórdica.

La programación comienza este viernes 15 de agosto con un partido de Futsal AFE a las 13:00hs en el SUM de la Escuela N°112.

El sábado 16 de agosto las actividades se multiplican con varias opciones:

Un Torneo Nacional de Arquería a las 8:30hs en el Gimnasio Municipal.

Los Juegos de Montaña "Parapente" (Torneo de Precisión) - Fondo de la Laguna Willmanco, a las 11:00hs.

Una Clínica de Marcha Nórdica a las 11:00hs en la Cancha del Estadio Municipal.

Más partidos de Futsal AFE en la Escuela N°112, a partir de las 13:00hs.

Partido de la Liga Independiente (División B) en el Parque de la Bandera a las 13:30hs.

La Copa Esquel en la Cancha Independiente y el Club Belgrano a las 14:00hs.

La primera fecha del Pre Federal de Primera, con el enfrentamiento entre San Martín y Torino de El Bolsón a las 21:00hs en el Club San Martín.

El domingo 17 de agosto continúa la acción con: