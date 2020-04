La Ministro de Familia de la Provincia de Chubut, Cecilia Torres Otarola, se descargó en las redes sociales contra aquellas personas que ensucian su gestión al frente del área. A través de la red social Facebook, dio a conocer su enojo y opinión personal.

Esto es un principio Señores, a aquellos que mientan sobre este Ministerio sin documentación que lo respalde, voy a desenmascararlos porque, no hay derecho. Deben saber que cuando toman un micrófono entre sus manos, por lo menos, en estas épocas donde el ciudadano que no entiende de estas erosiones políticas y la está pasando mal, merece escuchar la verdad. No pueden sostener su trabajo ensuciando a una gestión, simplemente, porque con esto también están ensuciando a un grupo de trabajo que pone todo para que este ministerio, llegue a la gente con alimentos nutritivos y una gestión limpia.

Imperdonable, es todo lo que se está diciendo de mi gestión. Escuché y escuché, hasta ver a donde se quería llegar con esto. Hoy, voy a contestar a algunos. Digamos que, a los más recientes. Y, así, será con todos los que calumnien porque, es más fácil hacerlo, que salir a trabajar. Yo lo hago. Todos los días, desde temprano hasta altas horas. No me quejo, es mi deber pero se están pasando de la raya, simplemente, porque mienten.

HASTA ACÁ LLEGARON LAS MENTIRAS..

2da Parte...👇👇👇👇👇👇👇👇

---Para la Sra. Paggi, solo quiero ponerla en conocimiento de que, lo que está haciendo es ensuciar imágenes de dos mujeres muuuuy trabajadoras y, que lo que larga con total impunidad de esa boca tan maliciosa, va a tener que comprobarlo en la justicia. Que me da vergüenza ajena y, que no puede estar hablando de velas de colores y demás, porque de verdad que en esta época de Pandemia, ésto puede ser de una vulgaridad e insensibilidad, pocas veces vista. SORORIDAD, busquelo en google y, porque no, ocuparse en algo serio, algo bonito, algo productivo. Algo que sume. Aproveche Sra, usted que tiene un micrófono como lo tengo yo, un consejo sano… deje toda esa historieta bizarra de velas de colores y sume. No estoy segura de que tome conciencia de esta Pandemia sin precedentes y, de la incertidumbre, que se huele en el aire.

Por, otro lado, se le está erosionando, también, con vulgaridades a una Subsecretaria, colocada en ese lugar por el Sr Gobernador de la Provincia con toda mi aprobación. Ocupa ese lugar por estar altamente capacitada. Y que, además, quedó varada en Buenos Aires, un día antes de la cuarentena, no sesenta días como se dijo y, fue por pedido de esta Ministra, ya que es la que está articulando, absolutamente, todos los ingresos que están entrando a este Ministerio. Que viene acompañándome desde mi paso por el Poder Legislativo, ya hace cuatro años, ocupando el cargo de asesora indispensable o, sea, la número uno.

La subsecretaría que conduce está muy bien dirigida hasta que pueda volver o, hasta que se decida cuando lo va a hacer porque, está reemplazada y, como solo confío en ella, yo misma soy la reemplazante.

---Otro tema, cuando Decido, porque es la facultad que me compete, prescindir de ALGUIEN que ocupa un puesto de lo que sea, siempre, HAY UN MOTIVO. Que, POR AHORQ , no comentaré pero, todo depende de que es lo que se invente. NO ME VOY A CALLAR!!!!. No voy a permitir que se me erosione con mentiras y, además, se victimicen. NO SEÑOR!!!!...

Cuando tomé esta gestión, lo primero que hice fue traer conmigo a personas nacidas en mi querida Cordillera. Personas que nunca habían tenido un cargo político queriendo darles una oportunidad. Esto, es lo que se tendría que tomar en cuenta pero, seguro, a cambio se me acusara de dañar a alguién.

----En el caso de Valeria Del Mar Beltran,, una persona excelente que, además, también está altamente capacitada para ocupar la Dirección de Género y Diversidad. Se me acusó de maltrato. ¡Muchachos, sean más creativos!. Este Ministerio cumplió con el Cupo Laboral Trans, convirtiendo a la Provincia en la primera en lograrlo.

----Algunos Legisladores de esta gestión, hoy, me advierten que pondrán la lupa en las compras que “Creen”se hicieron fuera de Chubut.

A ellos les digo que, si tienen ganas, se tomen el trabajo de leer las 148 fojas enviadas en formato digital. Un expediente que fue entregado a la Comisión de Seguimiento de Emergencia Covid19, ya que veo que no han leído quien fue el proveedor. Eso podría evitar la Amenaza.

Este expediente, después de mucho trabajo en equipo, pasó por contables, asesorías, cumpliendo cada paso de la ley de compras de la administración pública. Los mismos orgánismos q emiten dictámen sobre el mismo, admiten que hace 7 años que un proceso de compra no es tan detallado en este Ministerio y, para rematar, se expuso en el Consejo Federal de Desarrollo Social de Nación para que, después de esto, Santa Cruz y Tierra del Fuego quieran hoy tomarnos de ejemplo. Además, de pedir que ayudemos en las compras para estas Provincias Hermanas, con datos, etc.

----Entonces, no me parece serio que me estén molestando. Que estén hablando de Velas, velitas y colores. Este Ministerio tiene mayoría de Mujeres y, también, hombres muy valiosos pero, es cierto que el género femenino es mayoría. No podes, a Vos te digo y a Vos y a Vos… usar palabras descalificativas, simplemente, porque somos mujeres. Términos como, tirar las cartas, le pagan el alquiler en Bs As y, tantas cosas de un calibre vergonzoso y que te coloca en un submundo asqueroso.

Te perjudicas! Sabelo! No he escuchado decirle a un hombre en esta provincia… brujo, mantenido etc. Los juicios van a estar. Ya hay uno que falló a favor y, voy a ir por tu monedero pero, se lo voy a donar a la gente. Como soy muy positiva, todo el daño que intentas hacer se va a convertir en una buena acción. Y, a vos, que sos Mujer quiero decirte que me das vergüenza ajena y que vayas buscando algo que pueda comprobar que, lo que afirmas con tanta liviandad, es verdad.

----Puedo aceptar el enojo de la gente que la está pasando mal, de aquel que está sufriendo, de aquel que no tiene que entenderme porque, es mi trabajo contenerlo pero, esta erosión política, paga y perversa, no. No la voy a permitir.

----Estoy, poniendo todo de mí. Hago las compras en tiempo y forma. Tengo las cuentas claras. Asisto a todo aquel que puedo con lo que tengo y, porque tengo un equipo genial, a veces hasta sin tener buscamos la manera. Esto es así. Cuando termine este mandato, cuando esto sea…. nadie va a poder decir, fue una corrupta.

PD: no suma que una EX-MINISTRA, ponga carita feliz a una nueva gestión cuando se trata de una nota sumamente dañina. Hay que saber bajar del caballo con algo de dignidad…. ("Mejor no aclare q oscurece,.... Válgame Dios,!!!!!)