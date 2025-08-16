Antú Paillacán cerrará el 1º encuentro de cantautoras en Trevelin

El festival de cantautoras “Pájaras en la estepa” comenzó el día viernes y continúa el día de hoy, para tener su cierre mañana domingo con la particularidad de compartir un almuerzo y recital tempranero a las 15 horas.

Allí estará la artista esquelense Antú Paillacán con su propuesta de canciones propias madurada en años, pero sin apuro de mostrarse, como nos contó guitarra en mano en Red43: “Estar en el sur es un contexto que invita a un tiempo orgánico de la naturaleza, que es lento pero es el que tiene que ser, con el invierno que te mete para adentro”.

Este momento la encuentra grabando nuevas canciones: “Estoy siempre en la música y ahora estoy con un ramo de canciones que vengo laburando y son de antes, que fui acumulando y la idea es compartirlas.

El primer disco de Antú fue en 2010 y desde entonces ha habido presentaciones y bandas que integró, pero sin una gran cantidad de registro, lo cual es un agregado a la hora de descubrirla en vivo: “mucho aprendizaje, en el instrumento y la historia” y en contextos especiales como es el encuentro de cantautoras: “Es una invitación muy hermosa, seis cantautoras compartiendo nuestras visiones desde distintos lugares, paisajes y sonidos. No siempre se da así, y yo soy una enamorada de las composiciones propias”.

Con ese amor, justamente nos compartió en exclusiva la canción “Música para amar”, como sonará en Arcos Al Sur (Roca 528) el domingo a las 15 horas.

Pero el festival sigue también hoy de la siguiente manera:

SÄBADO 16 agosto

15 a 17 horas en La Encrucijada, Charla “Procesos Creativos” participan Jose Bava, Hernán Hecht, Bibi Portugues, Diego Recagno, Ine Güemes y Pepa Diaz

17:30 a 19:30 horas en Arcos Al Sur. Taller de Juli Rimoldi "Improvisación con la voz"

21 horas en Arcos al Sur Concierto de Lucila Mársico y Juli Rimoldi

DOMINGO 17 agosto

13 a 15 horas Almuerzo en Arcos Al Sur (no incluido en la entrada al concierto) Comida Chef: Fede Moreno. Barra de Tragos: La Encrucijada

15 horas Concierto en Arcos Al Sur de Antü Paillacan y Anahi Pereyra

17 horas Actividad de Cierre del festival y mesa de dulces.

Compra de entradas a través de ALPOGO o al whatsapp 2945691927

Las charlas son abiertas y gratuitas

