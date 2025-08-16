La canchita de 11 Corazones ya tiene iluminación artificial

No hay nada más lindo que ver a unos chicos corriendo detrás de la pelota. Eso es felicidad plena. No importa la condición social de esos peques, de los colores a los que defiende o sus aptitudes para el juego.

El fútbol es una de las pocas actividades deportivas (no quiero cometer el error de decir la única) que nuclea al alto y al bajo, al flaquito y al obeso, al nene y a la nena. Al rubio y al moreno. Al que tiene los botines de tres tiras o los viejos botines “sacachispas”.

Están todos únicos bajo la misma pasión de correr detrás de una pelota. Hasta la caída del sol, hasta que llegue la famosa frase “el que hace el gol, gana” sin importar el resultado hasta ese momento.

Y en el barrio 84 Viviendas se podrá disfrutar de esos momentos, hasta altas horas de la noche. Bien abrigados, bajo las luces de la canchita.

Es que el predio del Club 11 Corazones tiene, a partir de ahora, su canchita iluminada para que los peques del barrio sean aún más felices. Como tiene que ser, como se lo merecen. Solo queda disfrutar del lugar y, sobre todo, cuidarlo.