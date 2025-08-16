13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 16 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 deportes Deportes11 corazonesbarrio 84 viviendasbotita lauquen
16 de Agosto de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

La canchita de 11 Corazones ya tiene iluminación artificial

Inmensa alegría para “Botita” Lauquen y todo el piberío que corre detrás de una pelota
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

No hay nada más lindo que ver a unos chicos corriendo detrás de la pelota. Eso es felicidad plena. No importa la condición social de esos peques, de los colores a los que defiende o sus aptitudes para el juego.

 

El fútbol es una de las pocas actividades deportivas (no quiero cometer el error de decir la única) que nuclea al alto y al bajo, al flaquito y al obeso, al nene y a la nena. Al rubio y al moreno. Al que tiene los botines de tres tiras o los viejos botines “sacachispas”.

 

 

Están todos únicos bajo la misma pasión de correr detrás de una pelota. Hasta la caída del sol, hasta que llegue la famosa frase “el que hace el gol, gana” sin importar el resultado hasta ese momento.

 

Y en el barrio 84 Viviendas se podrá disfrutar de esos momentos, hasta altas horas de la noche. Bien abrigados, bajo las luces de la canchita.

 

Es que el predio del Club 11 Corazones tiene, a partir de ahora, su canchita iluminada para que los peques del barrio sean aún más felices. Como tiene que ser, como se lo merecen. Solo queda disfrutar del lugar y, sobre todo, cuidarlo.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tysan, un artista de Esquel que se abre camino en la escena musical de Buenos Aires
2
 Claudio Contardi fue trasladado a la cárcel de Melchor Romero para cumplir su condena
3
 Se conocieron los candidatos de La Libertad Avanza en Chubut
4
 La Escuela 112 celebró el Día de la Infancia con un gran agasajo a sus estudiantes
5
 ¡La cultura te espera en Esquel! Una agenda imperdible para el fin de semana
1
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
2
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
3
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
4
 "Volver al Origen": el show de Fran Camino en Esquel
5
 Se conocieron los candidatos de La Libertad Avanza en Chubut
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -