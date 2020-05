(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Cuando días atrás escuchábamos al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, haciendo referencia a que la provincia del Chubut, con apenas cuatro casos de personas infectadas, entraba en la fase 4… muchos nos pusimos contentos y, sobre todo, aliviados.

Es cierto que no podemos tener todo a partir de mañana (me refiero a la apertura de los bares y restaurantes, además de los gimnasios, quienes se ubican último en la fila en esto de habilitar actividades) pero en verdad me ha sorprendido la Resolución Ministerial de hoy, sobre todo en cuestiones que tiene que ver con la Recreación y las Actividades Físicas.

LA PROVINCIA ES DEMASIADO GRANDE PARA QUE HAYA UNA SOLA NORMA

¿Se puede comparar una localidad de la Cordillera (con mucho de espacio y pocos habitantes), con las ciudades valletanas o petroleras? Claro que no.

Por ende, cada municipio o comuna rural debería tener la libertad de adaptar esta resolución según su idiosincrasia. Se pide un poco de sentido común, nada más.

Recordemos que, al día de hoy, la Cordillera no tiene casos confirmados de Coronavirus (hubo dos en Trelew y otros dos en Comodoro Rivadavia, justo en las dos ciudades más grandes, por habitantes, de la provincia) y que un supuesto peligro puede ser la llegada de los aviones (mañana llega uno) con personas que sí o sí deberían hacer una cuarentena obligatoria (aunque sin saber cómo se lo controla) o el paso de vehículos desde El Bolsón hacia la Comarca Andina, cuya resolución también dio muchos dolores de cabeza.

Pero salvo esto, la región cordillera está limpia, de culpa y cargo y no debería tratársela a todas las localidades por igual. Una cosa es la costa, otra la meseta y otra la cordillera.

Por otra parte, tiempo atrás, hubo otra resolución del Gobierno Provincial, con el aval del Ministerio de Salud y de Seguridad donde se nominaban a 19 localidades que tenían cierto permiso para avanzar con libertades (o flexibilizaciones como así la llaman). Y entre esas localidades no estaban ni Esquel ni Trevelin, por nombrar solo a dos.

¿QUE DICE LA RESOLUCIÓN?

El ministro de Salud Fabián Puratich, en la resolución de hoy, precisó que lo que se habilitará son “caminatas de una hora diaria, pero dentro de un rango amplio, sobre todo para que no haya aglomeración de personas”, y sostuvo además que “nosotros consideramos que si uno restringe mucho los horarios, todo el mundo va a salir a la misma hora, entonces damos horarios más amplios para que la gente se pueda organizar de otra forma”.

Puratich explicó los lineamientos en base a los cuales se comenzarán a implementar las salidas recreativas (caminatas) en la provincia, y precisó que las personas las podrán realizar los días asignados a la terminación de su número de DNI. Las personas cuyos documentos terminen en número par lo podrán hacer lunes, miércoles y viernes; mientras que los números impares estarán habilitados los martes, jueves y sábado. El domingo será libre.

¿Quién controlará esto? ¿Deberá el Ministerio de Seguridad instruir a la policía de la provincia para que controle los números de documentos? ¿Cuántos policías se necesiten para realizar dicho trabajo? ¿La Policía está para esto?

Seamos sensatos, usemos el sentido común.

“Nosotros les vamos a dar todas las herramientas a los intendentes para que puedan poner en vigencia esta propuesta, adaptándola a la realidad y la idiosincrasia de sus ciudades”, expresó además el Ministro Puratich.

¿Qué quiere decir esto? No tengo idea.

Según dice la Resolución, otras de las pautas que deberán cumplirse para la realización de las caminatas son el uso obligatorio de cubreboca (con la excepción de los menores de dos años); que los menores de 14 años tienen que salir acompañados por un adulto; y que cada padre puede salir con hasta tres hijos.

Y con esto me surgen varias preguntas tontas ¿Por dónde se puede caminar? ¿Los senderos de montañas, la zona de la cascada, al costado de la ruta y las vías del ferrocarril, son lugares permitidos?

¿Quién controlará todo esto? Sentido común.

PESCA SI, KAYAK NO

Por otro lado, el Ministro de Salud Puratich comentó que “ya se está trabajando en el desarrollo de protocolos para la realización de actividades deportivas, como ser la pesca deportiva, el tenis, el padel y el golf”, aclarando que “los deportes grupales obviamente van a tardar más tiempo en poder habilitarse, pero estas actividades que tienen una restricción menor, porque son individuales o de a dos, es más factible que se puedan retomar”.

Agrego algo a esto sobre estas cuatro actividades que hizo mención el Ministro Puratich. Para la cordillera solo la pesca deportiva y el padel entrarían en este rango, porque el tenis se lo practica al aire libre (y no bajo lluvia) y además no hay canchas de Golf.

Ahora, ¿cuál es la diferencia entre pescar y andar en kayak en la laguna la Zeta? Vaya a uno a saber cuál.

Me extraña lo del padel. ¿Habría que jugar con tapabocas? Imposible.

Hay que abrir el “Esquel Padel” con un protocolo estrictamente determinado y punto.

Y acá viene lo que me sorprende más en la Resolución donde se señala que “todavía no están habilitadas actividades como correr y andar en bicicleta, porque en esos casos no se puede usar cubreboca y “la capacidad de dispersión del virus es mucho más amplia y que tampoco van a estar habilitados los espacios públicos donde haya juegos”.

La gente puede salir a trotar, sin estar uno pegado al otro. No haría falta que salgan de grupos grandes, pero de dos o de tres personas podría ser posible (y necesario) y en verdad con el frio que hace, uno saldría a caminar o trotar con algún “cuellito” que oficiaría de tapaboca y tema solucionado.

POR FAVOR, TOMEN CARTAS EN EL ASUNTO

El Municipio de nuestra ciudad y del resto de las localidades cordilleranas tiene que tomar cartas en el asunto. De manera urgente tiene que preparar un protocolo adaptado a nuestra realidad cordillerana y por favor basta de paranoia. No podemos estar tanto tiempo encerrados, estallará nuestra cabeza.