13°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 16 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Vialidad
16 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

La ruta N° 259 se encuentra en mantenimiento

Se recomienda transitar con precaución en el tramo de Los Cipreses durante la semana.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Vialidad Nacional informa el segundo monitoreo del día en la zona.

 

En la Ruta N° 259: la motoniveladora de Vialidad Nacional continúa hoy con los trabajos de repaso y mantenimiento de la calzada de ripio, entre Los Cipreses (Trevelin) y el empalme con la RP 17.

 

Transitar con precaución, ya que la máquina se moviliza a baja velocidad. Estas tareas tendrán continuidad la próxima semana en el mismo tramo.

 

 Aquí podrás encontrar la información de todas las rutas nacionales en la provincia: www.argentina.gob.ar/rutasnacionales

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Se conocieron los candidatos de La Libertad Avanza en Chubut
2
 Esquel al Piso organiza un encuentro solidario por el Día de la Infancia
3
 La canchita de 11 Corazones ya tiene iluminación artificial
4
 Encontraron dosis del fentanilo mortal en Chubut y Córdoba
5
 La Escuelita Bíblica invita a festejos por el Día del Niño
1
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
2
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
3
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
4
 "Volver al Origen": el show de Fran Camino en Esquel
5
 Se conocieron los candidatos de La Libertad Avanza en Chubut
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -