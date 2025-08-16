La ruta N° 259 se encuentra en mantenimiento

Vialidad Nacional informa el segundo monitoreo del día en la zona.

En la Ruta N° 259: la motoniveladora de Vialidad Nacional continúa hoy con los trabajos de repaso y mantenimiento de la calzada de ripio, entre Los Cipreses (Trevelin) y el empalme con la RP 17.

Transitar con precaución, ya que la máquina se moviliza a baja velocidad. Estas tareas tendrán continuidad la próxima semana en el mismo tramo.

Aquí podrás encontrar la información de todas las rutas nacionales en la provincia: www.argentina.gob.ar/rutasnacionales