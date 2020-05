El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, que conduce Néstor Garcia, está trabajando en protocolos sanitarios específicos para cada actividad turística de la Provincia, de manera de ofrecer la mayor confianza y seguridad a los visitantes. Los avances fueron presentados a la filial local de la Cámara Argentina de Turismo, a prestadores privados y a directores de Turismo de la provincia, en una videoconferencia presidida por Garcia.

“Estamos trabajando en un protocolo integral y en protocolos específicos para cada una de las actividades de la provincia en las cuales el Ministerio es autoridad de aplicación. Con el aporte del sector privado, buscamos afianzar a Chubut como destino seguro y confiable, tanto para los turistas como para los trabajadores del sector y para las comunidades que reciben visitantes. Todo lo que se elabore tendrá el visto bueno del Ministerio de Salud de la provincia”, explicó el Ministro Garcia.

“Cuando finalice la emergencia sanitaria queremos que todo el turismo de Chubut ofrezca la mayor seguridad y tranquilidad, para visitantes y para chubutenses. Nuestra provincia tiene atractivos naturales y grandes extensiones, dos elementos primordiales para reactivar el sector. Es importante sumarle a eso la mayor confiabilidad para disfrutar de nuestros atractivos”, señaló Garcia.

Habrá protocolos específicos para avistaje de ballenas, paseos náuticos, buceo, esquí, kayak, guías de turismo, especializados e idóneos, mountain bike, rafting, rappel y emprendimientos turísticos en espacios rurales. También las 16 Áreas Naturales Protegidas de la provincia tendrán sus indicaciones especiales, tanto para el cuerpo de guardafaunas como para visitantes y científicos que tienen actividad en las ANP.

El avance de los protocolos fue presentado por Néstor García y su gabinete en una videoconferencia donde participaron los directores y secretarios de Turismo de toda la provincia, el Presidente de la filial Chubut de la Cámara Argentina de Turismo Miguel Ramos y los vicepresidentes comarcales, además de integrantes de la Asociación de Guías de Turismo, de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Península Valdés, de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) y operadoras de buceo.

Los protocolos integrales incluyen medidas sanitarias para el personal, capacitaciones, recepción del turista, gestión de proveedores, higiene en el trabajo, coordinación de riesgos, desinfección de superficies, comunicación y satisfacción del cliente, entre otros aspectos. Los protocolos específicos de cada actividad se están elaborando con el aporte de cada sector involucrado.

En la videoconferencia se realizó además una presentación de las líneas de financiación de Banco del Chubut para prestadores turísticos, a cargo de la Subsecretaria de Industria Nadine Serón, del Ministerio de Agricultura, Ganadería Industria y Comercio de la provincia; quien al finalizar respondió dudas e inquietudes.

Luego, la Dirección General de Planificación y Desarrollo Turístico del Ministerio de Turismo presentó en primer lugar los lineamientos del Plan de Auxilio, Capacitación e Infraestructura para el Turismo del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, que incluye Aportes No Reintegrables para agencias de viajes, hoteles y restaurantes en situación crítica. Y la Dirección General de Marketing y Comunicación detalló las acciones promocionales que se vienen realizando in y off line desde el inicio de de la emergencia sanitaria, y los planes previstos a futuro.