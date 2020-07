Proponen destinar fondos de la reestructuración a sueldos: "Es un puntapié inicial, no la solución"

La diputada del Frente Patriótico (PJ) en la Legislatura provincial, Tatiana Goic, impulsa un proyecto que acompaña el exintendente de Esquel, Rafael Williams, para destinar los fondos resultantes de la reestructuración de la deuda que propone el gobierno provincial al pago de salarios adeudados de los empleados estatales.

En diálogo con Red43, la legisladora brindó más detalles acerca de la iniciativa. Puso en valor que es un proyecto "para el día después de una posible reestructuración de la deuda. Me interesa saber por dónde vamos a arrancar para reparar de alguna manera la provincia". "Lo primero que se hizo cuando las cosas se pusieron feas fue meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores. Me parece que la manera más justa y más sana de empezar a reactivar la provincia es poniendo esa plata en donde corresponde que es en los trabajadores. De alguna manera reactivar lo que es el circulo virtuoso de la economía", consideró Goic.

Además, agregó que con el atraso en el pago "se pone en peligro la calidad alimentaria de los salarios. No tenemos salud, no tenemos educación, en 2018 y 2019 fuimos la provincia con menos días de clases, 2020 no arrancamos". "Es una manera de poner en marcha la provincia cumpliendo con las necesidades básicas de los trabajadores, que van a dejar ese dinero en la provincia y van a ayudar a reactivar el mercado interno. El Estado es el mayor empleador de la provincia, o sea que no pagar los salarios golpea directamente a los comercios", argumentó la diputada justicialista.

Asimismo, aclaró: "Lo que proponemos es un puntapié inicial, esta no es la solución para que la provincia se ponga de pie". En el mismo sentido, agregó: "De ninguna manera uno puede pensar en una provincia que solamente pague salarios, pero sí tenemos que empezar a reestructurar desde ese lugar, cambiar la matriz productiva, entender que tenemos una provincia amplia, con una cordillera, una meseta y un mar que producen".

"Creo que esto no puede estar sujeto ni siquiera a debate porque los trabajadores fueron los primeros que sufrieron el impacto del mal manejo que se tuvo con esa plata. La deuda tiene una historia y es necesario en algún momento auditarla y saber qué se hizo".

Para Goic, desde el gobierno falta un plan destinado al 'día después' de la reestructuración: "A mí me preocupa mucho saber qué vamos a hacer y cómo vamos arrancar, porque no quiero que vengan con proyectos que después no los vemos y en corto tiempo vamos a estar en el mismo lugar". "La deuda no va a parar, en tres años proponen que la empecemos a pagar y si no cambiamos nuestra matriz productiva vamos a estar en el mismo lugar y aún más endeudados, esto le va a explotar al próximo gobierno que venga y vamos a seguir sin salud, sin educación, con el poder judicial y el legislativo parados", amplió la legisladora. "Es preocupante la situación y es más preocupante pensar en reestructurar la deuda sin tener un plan para poder pagarla cuando llegue el momento", insistió.

Asimismo, desde su punto de vista no se puede cargar culpas en la cantidad de trabajadores, sino que el error fue no crear empleo de calidad durante los últimos años. "Como decía Perón, gobernar es crear trabajo. No sobran trabajadores, lo que no han hecho en estos años es generar puestos de trabajo", enfatizó.

Por último, la diputada Tatiana Goic se refirió al tope salarial propuesto por el gobernador, Mariano Arcioni: "En lo personal creo que hay que tener los datos para ver si son medidas que van encaminadas a un plan o son sueltas, al azar. Por lo pronto envié un pedido de informes para saber cuáles han sido los ingresos, porque si de un lado empezamos a juzgar y por el otro abrimos la puerta de par en par para que entre gente con sueldos altísimos estamos otra vez sin un plan coherente". "Tenemos que ver si va a ser parte de la solución o son cortinas de humo para seguir como estamos", concluyó.

La palabra de Tatiana Goic: