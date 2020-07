El intendente del Parque Nacional Los Alerces, participó del homenaje a los Policías Caídos en cumplimiento de deber y luego dialogó con los medios de comunicación.

Consultado por la reciente reapertura del Parque, indicó: "La medida fue muy bien recibida por todos. Era lo que buscábamos, que la gente local pueda estar en contacto con la naturaleza y hacer actividades recreativas. En el ejido de los municipios de Esquel, Trevelin y Cholila lo único que faltaba era esto". "La medida fue bien recibida y la actitud de la gente es positiva. Se tuvo noción de la pérdida de algunas cuestiones. Con el hecho de estar todos encerrados uno toma dimensión de lo que tiene alrededor y una de las cosas ha sido poner en valor el Parque", destacó Rodríguez.

Comentó que las personas "lo están disfrutando y no se generan aglomeraciones en ningún momento. Supongo que las cuestiones climáticas favorecen para que no haya esas situaciones". "A pesar del clima están disfrutando de la pesca, que eso me llamo la atención, tiran su lancha, navegan el Futalaufquen, han hecho actividades de kayak", agregó.

"Aunque sea que puedan ir a la playa y tomar mates con su grupo familiar mirando el lago. Es importantísimo en lo psicológico también".

En cuanto a la posible apertura de servicios como áreas de camping o excursiones, subrayó que se encuentra en análisis. "Se está evaluando a nivel nacional. Nos están pidiendo que se analice que si abrimos cuánto porcentaje se debe trabajar para no tener que poner plata del bolsillo para sostener al empleado con una capacidad de un 50% de lo que estaba previsto", explicó.

Todos los días de 9 a 17:30 es posible visitar el Parque Nacional Los Alerces se encuentra abierto al público.

La palabra de Ariel Rodríguez: