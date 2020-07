Antonio Osorio, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste (SOEME y ZO), habló hoy sobre la situación del pago del medio aguinaldo en algunas localidades de la Comarca. Cabe recordar que el 12 de junio, la dirigencia del gremio tuvo una reunión con los mandatarios municipales para conversar sobre la forma en que cancelarían el SAC.

El dirigente sindical remarcó: "En general todos los municipios pagaron en una sola cuota, El Hoyo es uno de los lugares donde están complicados y Gualjaina va a ser en dos cuotas". La situación es diferente en Cholila: "Habían dicho que iban a pagar en una vez a principios de julio pero ahora dicen que no tienen el dinero y piensan como fecha probable el 24 de julio".

Ante esto, Osorio adelantó: "Nosotros vamos a estar recorriendo la comarca para ver esto porque en la reunión que tuvimos nos dijeron una cosa y ahora nos salen con otra". "La idea es poder hablar con el intendente y con los compañeros para darles tranquilidad de que nosotros no vamos a permitir que no cumplan con la palabra dada. Que aquellos que habían dicho que iban a pagar en una cuota no aprovechen las circunstancias para no cumplir con lo que dijeron", cerró.

La palabra de Osorio: