“Viene saliendo todo muy bien, con la colaboración de las familias y de los chicos que realmente hicieron caso a las cuestiones protocolares. Se cuidan un montón”, afirmó la directora del colegio.

En esa línea, indicó que tuvieron que ayudar a los niños y niñas para que se relajen y se puedan calmar en los recreos, “muy cohibidos con tanta norma”.

“Muy ansiosos por venir y a su vez muy temerosos. Hubo que instarlos a cantar, moverse, correr, jugar, siempre cuidándose”

Respecto a las condiciones edilicias, observó que son una institución muy afortunada. “No tenemos grandes problemas edilicios, es una escuela antigua pero muy bien construida. Hay pequeños problemas domésticos pero no de importancia como para cancelar las clases”.

En relación a los protocolos que indican que debe haber un máximo de 15 alumnos por grado, tuvieron que hacer tres divisiones. “ A nosotros no nos entran 15 alumnos en el aula. Por lo que tenemos aulas de 10, de 11 y de 9 chicos. Al mismo tiempo los papás no estan obligados a enviarlos si no se sienten seguros. Hay salones donde vienen 7 chicos, cada grado está subdividido“.

En ese contexto, comentó que la presencia de los chicos fue completa.

Además, precisó que llegó todo el dinero de las partidas que debían llegar, pero que no pudieron empezar el primero de marzo porque no llegaron a comprar los elementos que pedía el protocolo.

“Hay desinfecciones durante todo el día. Tenemos todo lo necesario para garantizar las clases de una manera segura”

A su vez, se mostró alegre por la cantidad de donaciones que recibieron:

Termómetro láser - donación anónima

Una familia de la escuela donó otro termómetro láser.

Recibieron donaciones de barbijos para los niños.

Luz y Fuerza donó litros de alcohol en gel.

En relación a los grados que comenzaron, aclaró que la mayoría podrá comenzar. Pero por el momento, están los sextos, tercero y primer grado (este último con horario de adaptación). La semana que viene empezará quinto año.

“Cada escuela es un mundo, y es cierto que hay colegios que no estan en condiciones para empezar”

Luego de un 2020 difícil, en su caso pudieron sobre adaptarse a la situación. “Comenzamos muy bien, tuvimos errores por lo que tuvimos que sobre adaptarnos. Las personas más grandes se tuvieron que poner al día con las cuestiones tecnológicas. El saldo es muy positivo, algunas cosas no salieron bien, pero porque uno hizo, no porque no hizo ” , precisó Adriana Massa.

“Lo mejor es la escuela, que los chicos vengan“

El regreso de los próximos grados será paulatino por el momento , hasta ahora todo viene de una manera muy positiva. Seguirán esperando a medida que pase el tiempo.