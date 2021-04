El presidente Alberto Fernández decidió avanzar con medidas restrictivas en la tarde de este miércoles. Junto a sus principales ministros, resolvió implementar el cierre de todos los negocios desde las 20, restricciones a la circulación nocturna y la suspensión de actividades recreativas y deportivas. Lo comunicará con un mensaje grabado desde la Quinta de Olivos.

Fernández se encuentra reunido con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti. Está discutiendo el formato final de las medidas para comunicarlas en la noche de hoy. No será un DNU como el que anunció la semana pasada si no que tendrá formato de decisión administrativa

El Gobierno avanzará con una restricción en la circulación entre las 20 y 6 de la mañana. La medida será aplicada solo en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y entraría en vigencia a partir del viernes. Será por dos semanas.

Fernández decidió también suspender todas las actividades sociales, deportivas y de recreación por los próximos 15 días. Para el Gobierno son los principales focos de contagio. Así se lo hicieron saber el grupo de expertos médicos que estuvieron el lunes en la Casa Rosada. Por eso la opción es suspender todos esas actividades y, de esa forma, cortar la circulación del virus.

Esta última medida afectará al comercio gastronómico, por lo que el Gobierno evalúa otorgar ayudas económicas ese sector para poder amortiguar el impacto generado por la suspensión de las actividades. Aún no se terminó de definir, pero los restaurantes podrían trabajar con el servicio take away, al igual que lo hicieron el año pasado.

Fuente: Infobae