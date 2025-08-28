Así fue la sentencia de Vargas Nehuén

En una audiencia realizada este jueves, el juez penal Jorge Novarino sentenció a prisión perpetua a Miguel Alejandro Vargas Nehuén por el femicidio de Ana Alicia Calfú, ocurrido el 6 de agosto de 2023. El magistrado lo encontró penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género.

Durante la lectura de la sentencia, el juez detalló que la condena se fundamenta en los artículos 45 y 80 del Código Penal, conforme al requerimiento de la fiscalía. La audiencia contó con la participación de la fiscal general Rafaela Ricino y el equipo de la defensa.

Minutos antes de la sentencia, el abogado defensor de Vargas Nehuén, Horacio Fernández, manifestó su imposibilidad de comunicarse con su defendido en el Instituto Penitenciario Provincial, una situación que, según él, lo dejaba en un estado de "absoluta indefensión". No obstante, el juez Novarino desestimó el reclamo, señalando que la cuestión ya había sido resuelta por un tribunal revisor.

Además de la pena, la sentencia dispone que Vargas Nehuén deberá entregar las llaves de la vivienda donde ocurrieron los hechos y se condenó al pago de las costas judiciales. Con esta condena, se cierra una etapa judicial del caso que conmocionó a la comunidad local.

F.P