Detectan a un sujeto con pedido de captura en un supermercado

La Dirección de Seguridad de la Policía del Chubut informó lo ocurrido desde la Unidad Regional de Trelew.

La delegación Seccional Cuarta reportó las acciones ocurridas a las 17;15 horas del día viernes 29 de agosto.

Personal de Servicio Adicional de Supermercado La Anónima sito en calle Hipólito Irigoyen, observó a un ciudadano al cual reconoce por poseer pedido de captura.

Al lugar se dirige personal de Comisaria Seccional Cuarta, Se corrobora la identidad del sujeto y al volcar sus datos en sistema se constata que Posee Pedido de Captura Vigente.

El masculino identificado como (G.R.A. de 34 años) es trasladado a dependencia policial donde permaneció alojado hasta audiencia de control de detención.