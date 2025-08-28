Esquel y Trevelin rompen el acuerdo por el manejo de la basura

En una conferencia de prensa, el abogado municipal, Nicolás Pombo, y otros funcionarios confirmaron que el municipio de Esquel iniciará acciones legales contra Trevelin para reclamar una deuda por el tratamiento de residuos. Según explicaron, Trevelin reconoce las toneladas de basura enviadas, pero ha evitado concretar el pago durante más de diez asambleas técnico-jurídicas. La deuda, que corresponde al período 2021-2023, será actualizada con intereses antes de ser intimada por la vía legal.

Pombo indicó que Trevelin ha "estirado la cuestión" planteando plazos y montos que no se ajustan a la realidad de las toneladas ingresadas. Por esta razón, el intendente Matías Taccetta le instruyó a avanzar con la demanda. La falta de acuerdo con el municipio vecino ha llevado a que Esquel financie con fondos propios una obra "millonaria" y "necesaria" para un nuevo módulo en la planta de tratamiento.

Al respecto, el intendente fue enfático: "Si el esfuerzo lo hacen los contribuyentes de Esquel, el nuevo módulo tiene que ser para la gente de Esquel". Destacó que, a pesar de que la planta es utilizada por Trevelin y el Parque Nacional, la inversión y el mantenimiento corren casi en su totalidad por cuenta de Esquel. Hoy, Trevelin aporta un monto "mínimo" y solo cuatro operarios, lo que está "muy por debajo" del costo real. La obra, con un presupuesto plasmado en el presupuesto municipal, iniciará en unos 25 a 30 días y se proyecta en cuatro meses, demostrando así la buena voluntad de la gestión para solucionar una problemática histórica.

