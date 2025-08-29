10°
Esquel, Argentina
Viernes 29 de Agosto de 2025
29 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Denuncia grave de una madre en Esquel: "Mi hijo recibió amenaza de muerte con un cuchillo"

Una madre de la Escuela 24 denunció que su hijo fue amenazado y responsabilizó a las autoridades de la institución si algo le ocurre.
Por Redacción Red43

Una madre de un alumno de la Escuela 24 de Esquel, Laura, denunció públicamente una grave situación de violencia que vivió su hijo. Según su relato, el pasado miércoles los directivos del establecimiento le informaron que su hijo había recibido amenazas de muerte. Al acercarse a la escuela, la madre se enteró de que otro alumno había sacado un cuchillo del comedor y se había dirigido al salón "con intenciones de dañar" a su hijo.

 

 

"Lamentablemente, si llego hasta estas consecuencias es porque realmente se trata de la integridad física de un niño", expresó Laura. La madre lamentó la falta de respuesta por parte de las autoridades educativas y, por su propia voluntad y "por miedo", decidió que su hijo no asista al colegio desde el jueves.

 

 

Laura afirmó que este no es un hecho aislado. "Esta misma criatura viene ejerciendo sino es amenaza, violencia dentro del salón", sostuvo. La madre relató que el jueves se reunió con 15 padres, quienes firmaron un acta en la que manifestaron que esta situación de agresiones "no es que solamente viene de ahora".

 

 

La madre advirtió que su hijo volverá a la escuela la próxima semana para que no se le vulneren sus derechos, pero responsabilizó a las autoridades de la escuela si algo le llega a ocurrir a su hijo dentro del establecimiento. También hizo un llamado a los padres del niño agresor a asumir la responsabilidad de sus acciones.

 

 

"Hasta el momento de ahora las puertas de mi casa para los papás que quieran hablar del tema están abiertas. Nunca ha llegado un papá que ha golpeado la puerta de mi casa para poder hablar del tema", concluyó Laura.

 

 

F.P

 

