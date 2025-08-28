15°
Jueves 28 de Agosto de 2025
28 de Agosto de 2025
Anunciaron un importante corte de energía en 5 localidades: Cuándo será y qué zonas se verán afectadas

El corte de energía se realizará la próxima semana, durará cinco horas y afectará a cinco localidades. Conocé los detalles para organizarte con anticipación.
Por Redacción Red43

La Delegación Noroeste de la Dirección General de Servicios Públicos del Chubut informó que se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento en la Subestación El Coihue, consistentes en el montaje de equipos interruptores, lo que provocará la interrupción del suministro eléctrico en varias zonas de la Comarca Andina.

 

Será el próximo miércoles 3 de septiembre. Las localidades afectadas serán Cholila, Epuyén, El Maitén, El Hoyo y Lago Puelo.

 

 

Las tareas estarán a cargo de la empresa TRANSACUE, y se prevé que el corte se extienda desde las 12 hasta las 17 horas.

 

Desde la delegación recomiendan tomar precauciones durante el corte, así como prever el uso de equipos eléctricos y otros servicios que dependan de la energía eléctrica.

 

 

