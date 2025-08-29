Horror en plena calle: la vió con su nuevo novio, le arrojó combustible y la prendió fuego

El Conurbano bonaerense dejó una escena de horror. Ana Clara Luna, una joven de 31 años, fue rociada con combustible y prendida fuego por su ex pareja en plena calle, delante de su actual novio y otros testigos. La víctima fue trasladada de urgencia con el 70% del cuerpo quemado, pero no logró sobrevivir y murió horas después en el hospital.

El agresor, identificado como Á.G., con quien compartía hijos en común y mantenía antecedentes de violencia de género, intentó escapar, pero fue detenido al día siguiente. El ataque brutal ocurrió en el barrio Ciudad Jardín El Libertador, partido de San Martín, y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

El crimen ocurrió cerca de las 5 de la mañana del pasado miércoles, en la intersección de las calles El Ombú y El Clavel, en San Martín. Según las primeras investigaciones, Ana Clara se encontraba acompañada por su pareja actual y un grupo de amigos cuando su ex llegó al lugar. Tras un breve intercambio de palabras, la discusión se tornó cada vez más violenta.

Testigos relataron que el agresor sacó un bidón con líquido inflamable, lo arrojó sobre el cuerpo de la mujer y luego, con un encendedor, inició el fuego que envolvió a la víctima. Desesperada y con el cuerpo en llamas, Ana Clara corrió unos metros hasta desplomarse en el suelo, donde sus acompañantes intentaron apagar el fuego como pudieron. Una ambulancia la trasladó primero al Hospital Fleming y luego al Hospital Diego Thompson, donde permaneció internada en estado crítico.

“Llegó con quemaduras gravísimas, no había chances de revertir el cuadro”, relató un médico del centro de salud. Pocas horas después, Ana Clara falleció a causa de las heridas. Antecedentes de violencia La historia de Ana Clara y su agresor estaba marcada por episodios previos de violencia.

Vecinos aseguraron que él la había amenazado en varias oportunidades y que incluso había manifestado celos enfermizos tras la separación. Pese a estos antecedentes, la víctima nunca había realizado una denuncia formal por violencia de género, una realidad que se repite en muchos casos y que, según especialistas, deja a las mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad.

El hombre escapó tras el ataque, pero la fiscalía del Departamento Judicial de San Martín montó un operativo para dar con su paradero. Fue detenido el jueves y quedó imputado por femicidio, un delito que contempla prisión perpetua.