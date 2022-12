- Por Maxi Cantero -

Cuando nombramos a la localidad de Tecka, nos es inevitable pensar en el nombre de Jorge Seitune, su Intendente. Hombre nacido en 1954 y criado en la localidad, donde formó una familia y bajo su cargo, consiguió hitos para los vecinos.

Seitune realizó sus estudios primarios en las escuelas 40 y 17; luego continuó la formación secundaria en la localidad de Rawson.

La Plata, fue el lugar elegido junto a un grupo de amigos para seguir con su formación, pero por cuestiones familiares, debió regresar a Tecka, donde reside desde aquel entonces.

Hace poco más de 40 años, conoció a Nancy, su esposa, compañera de vida y a quien el propio Jorge califica como su sostén para afrontar el día a día.

Entre risas, recuerda que "luego de un noviazgo corto, formamos una familia... Hoy tenemos cuatro hijos; tres varones (David, Pablo y Gabriel) que están en Oberá, Misiones, y una hija en Esquel. Además, tenemos un nieto de 2 años (Francisco)".

"En estos pueblos, siempre estás ocupado y activo. Encontrás algo por hacer. Se da la particularidad que vivo frente al municipio; hoy me queda muy cerca e trabajo y permanentemente me muevo de un lado a otro", comenta, asegurando que la función de intendente no se termina con el horario de oficina.

"Estoy al servicio del pueblo y hay que estar siempre por una cosa u otra, con mucho entusiasmo"

Al consultarle cómo llega al mundo de la política, Jorge Seitune recuerda su primer mandato (1982 - 1983): "Yo siempre participé de actividades sociales y deportivas, permanentemente. De pronto, surgió la posibilidad de hacer cosas, juntando fondos. En la municipalidad, esos fondos ya estaban, asique se facilitaba el trabajo. Con un grupo de amigos, decidimos participar en la política para poner un granito de arena para el pueblo. Yo era muy joven; tenía 29 años... Al intendente que estaba lo trasladan y me ofrecieron a mi reemplazarlo; era un poco lo que quería, ya que podía ayudar".

"Logramos inaugurar el Gimnasio Municipal y el primer asfalto de Tecka. Se concretaron muchas cosas para el crecimiento del pueblo. Hoy; 24 años me parece muchísimo. Nunca pensé que iba a estar tantos años. Volvíamos a participar por la reelección y la gente nos apoyaba. Así fueron pasando los tiempos; hoy parece increíble"

Claro que no todo fue color de rosa en aquellos tiempos; el entrevistado recuerda que "fueron momentos complicados, porque no había mucho". Pero afortunadamente, se logró conformar un equipo de trabajo que fue logrando objetivos: "todo lo que hicimos durante estos años, fue con gente de Tecka. Nunca trajimos empresas para las obras; generamos trabajo, que es algo que siempre faltó en acá", destacó, mencionando otro de los logros relevantes en el pueblo, como el Natatorio Municipal o la construcción de viviendas.

Actualmente la localidad de Tecka tiene entre 1300 y 1400 habitantes. Últimamente, se ha dado la particularidad de que al no tener trabajo, la juventud emigra. Por ello, es que sigue vigente el deseo de que el sector privado pueda generar actividad que contenga la fuente de trabajo.

"Tecka está en una posición geográfica interesante. Por acá pasa muchísima gente. Siempre apostamos a las mejoras desde el municipio; han aparecido servicios, alojamientos, cabañas; el futuro de Tecka pasa por ahí. Hoy las principales necesidades son vivienda y trabajo; de pronto se torna complicado dar soluciones, más cuando ves que hay chicos de la localidad que necesitan una oportunidad"

Al momento de nombrar obras que han marcado la gestión, el intendente recuerda la aparición del gas licuado: "tener gas en el pueblo fue un paso muy importante para la calefacción. Y cuando apareció el gasoducto patagónico también".

"En lo personal, como gente del deporte, recuerdo que jugábamos en una cancha de piedras y, de pronto, fuimos protagonistas en la gestión para tener hoy una cancha de césped como la que tenemos; es una preciosura y la gente lo disfruta"

Al recorrer las calles del pueblo, se puede apreciar el diálogo constante del Intendente con el vecino; saludos cordiales de "buenas tardes", algún vecino que frena en su vehículo, baja la ventanilla y se pone a dialogar con el mandatario o simplemente una seña a lo lejos, son cuestiones del día a día en el recorrido de Seitune: "El diálogo con el vecino es contante. Para hablar conmigo no hay que pedir audiencia; entrás y hablás. Soy un vecino más; se da la particularidad de que mi esposa tiene comercio y a veces muchas de las preguntas o consultas surgen en el negocio cuando estoy, es algo normal".

Hace algunos meses, Jorge Seitune anunció en los medios que no se postularía para ser reelecto en las próximas elecciones. Al consultarle por ello, nos comenta que "es una etapa superada. Han cambiado mucho las cosas y la sociedad. Hoy con las redes, te pueden decir algo u opinar sin saber como fue cierta cuestión; y vos no podés decir nada, tenés que callarte".

"Evaluamos dejar la Municipalidad y estar más con la familia; tengo un nieto, se requiere atención y más disponibilidad de horarios. Uno como intendente, está las 24 horas rindiendo examen y tomando decisiones. Es un desgaste importante"

Un día en la vida de Seitune

"Básicamente me levanto y voy a la Municipalidad. Estoy toda la mañana en la oficina; hemos cambiado unos horarios por cuestiones organizativas. A la tarde, desde las 15 hs, recorro obras y veo las necesidades del vecino. Es importante estar encima para interiorizarse sobre las inquietudes de la gente. También tengo tiempo para venir a casa, comer con mi señora y ayudarla con el negocio".

"También viajo mucho a Esquel para hacer trámites. Estoy en comunicación permanente con las autoridades"

Cuando le consultamos por una obra anhelada o cuestiones pendientes para la localidad; Seitune no dudó en responder: "siempre quedan cosas en el tintero. Lo que nunca se cristalizó fue el aprovechamiento de la piedra caliza. Tenemos un potencial importante en las sierras, con significativa cantidad de materia prima. Intentamos que algún privado o el Estado provincial avance para concretar sobretodo fuentes de trabajo, pero siempre faltó algo".

"Ya lo hemos hablado mucho, pero no se si hay interés. La caliza tiene un valor económico muy bajo. Hubo momentos en el que querían cargar la piedra en camiones chilenos y llevarla a ese país, pero uno aspiraba a que genere algo en el pueblo"

Antes de culminar, el intendente envió un afectuoso saludo a los vecinos de la localidad y también de todo Chubut; a sus hijos, con quienes está en permanente contacto y mencionó la importancia de su esposa en su vida. Por último, dejó un mensaje para la sociedad: "Ojalá los tiempos que vengan sean mejores. Que podamos lograr una estabilidad económica, en paz y con tranquilidad. Espero que el próximo año, sea el mejor de todos".