El mundo celebra Navidad en diferentes circunstancias pero unidas en su mensaje de esperanza y unidad en cada contexto.

La Navidad es una de las celebraciones más importantes del año en muchas partes del mundo, y este 2022 no será una excepción. Aunque la pandemia de COVID-19 ha cambiado la forma en que muchas personas celebran esta temporada, todavía hay muchas formas en que el mundo celebra la Navidad.

En muchas partes de Europa y América del Norte, la Navidad es una época para reunirse con la familia y los amigos y compartir comidas y regalos. Muchas familias decoran sus hogares con árboles de Navidad y luces, y muchas también participan en tradiciones como cantar villancicos o asistir a misas de Navidad.

Un grupo de mujeres desfila este jueves por las calles de la localidad granadina de Otura (Granada), en la única cabalgata de Mamá Nöel de España, para reivindicar la igualdad.- EFE/Miguel Ángel Molina

En otras partes del mundo, la Navidad se celebra de maneras diferentes. En países como Australia y Nueva Zelanda, donde es verano durante la Navidad, como en Argentina, las celebraciones a menudo incluyen actividades al aire libre como barbacoas y días en la playa. En países como China, donde el cristianismo no es la religión principal, la Navidad se celebra de manera más moderada y a menudo se enfoca más en el espíritu de la temporada en lugar de en la religión.

A pesar de las diferencias en la forma en que se celebra la Navidad en diferentes partes del mundo, hay algunos elementos comunes que se encuentran en muchas celebraciones. Estos incluyen la decoración de árboles de Navidad, el intercambio de regalos y la celebración de la familia y la amistad.

Con la pandemia de COVID-19 todavía en curso, es probable que muchas personas celebren la Navidad de manera diferente este año. Algunos pueden optar por celebrar en pequeños grupos en lugar de en grandes reuniones familiares, mientras que otros pueden elegir celebrar de manera virtual a través de videollamadas y mensajes de texto.

Independientemente de cómo decidan celebrarla, es importante recordar el espíritu de la Navidad y encontrar maneras de compartir amor y alegría con aquellos a nuestro alrededor. Esto puede incluir hacer donaciones a caridad o simplemente hacer un esfuerzo para estar presente y apoyar a aquellos que nos importan.

Así, aunque la forma en que se celebra la Navidad puede variar en diferentes partes del mundo, la esencia de la temporada siempre es la misma: compartir amor y alegría con nuestros seres queridos y hacer un esfuerzo para ser una fuerza positiva en el mundo.

Un hombre con un gorro de Papá Noel se lanza de cabeza al Lago Leman en Ginebra, Suiza, este sábado. Foto: EFE/ Martial TrezziniLas mujeres encienden velas mientras asisten a la Misa de Navidad en la Iglesia de San Antuan en Estambul, Turquía, el 24 de diciembre de 2022. Aunque Turquía es un país predominantemente musulmán, la temporada navideña es la principal temporada de compras mientras los turcos se preparan para las celebraciones de Nochevieja donde preparan cenas especiales e intercambio de regalos (Turquía, Estambul). Foto: EFE/EPA/ERDEM SAHINEl Papa Noel hizo esta mañana durante el tradicional descenso por la fachada hospital infantil Vall d,Hebrón para llevar regalos a los niños ingresados. Foto: EFE/Quique GarcíaLa cantante mezzosoprano Mariona Llobera (c) durante el ensayo general del "Cant de la Sibil·la", este sábado en la Catedral de Barcelona, que se realizará por decimocuarto año consecutivo por el Coro Francesc Valls desde que se recuperara la tradición en el año 2009. Foto: EFE/ Enric FontcubertaUn hombre con mascarilla sanitaria monta en un tiovivo de Shanghái (China), este viernes, víspera del día de Navidad. La megalópolis oriental china de Shanghái recomendó hoy a sus ciudadanos que no salgan de sus casas este fin de semana de Navidad "si no es necesario" ante la rápida propagación de la covid-19 después de que el Gobierno nacional comenzase a desmantelar su estrategia de tolerancia cero contra el coronavirus. Foto: EFE/ Alex PlavevskiLa gente camina dentro de un túnel de luz en Desa Park City, durante un 'Festival de la luz de fin de año de Parkcity' antes de las vacaciones de Navidad en Kuala Lumpur, Malasia, el 23 de diciembre de 2022. Christian comunidades de todo el mundo celebrarán la Navidad el 25 de diciembre, que es una fiesta anual que conmemora el nacimiento de Jesucristo. Foto: EFE/FAZRY ISMAILVisitantes recorren la Central de Abasto para realizar compras navideñas el 23 de diciembre de 2022, en Ciudad de México (México). Los pasillos de la Central de Abasto de la Ciudad de México, la más grande de América Latina, se abarrotan de personas que acuden a hacer sus compras para las fiestas decembrinas en busca de variedad y mejores precios que en los grandes supermercados. Foto: EFE/ José MéndezUn motociclista vestido con traje de Papá Noel posa para una foto en Belgrado, Serbia, el 24 de diciembre de 2022. Un grupo de motociclistas se reunió en la capital serbia para un viaje conjunto para llevar regalos de Navidad para niños de escasos recursos. Foto: EFE/ANDREJ CUKIC