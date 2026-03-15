Esquel, un escenario de película: el legado cinematográfico de la cordillera

A lo largo de las décadas, la región de Esquel se ha consolidado como un escenario privilegiado para la industria cinematográfica. Sus paisajes patagónicos, la profundidad del Parque Nacional Los Alerces y, por supuesto, la presencia icónica del Viejo Expreso Patagónico "La Trochita", han atraído a directores y productores que buscaron capturar la esencia de la Patagonia en la pantalla grande.

Pioneros del cine mudo

El vínculo de Esquel con el séptimo arte se remonta incluso a los inicios del cine en el país. Ya en 1921, la productora Valle Cinematográfica eligió la zona para rodar filmes de la era muda como "Patagonia" y "La Jangada". Estos registros son hoy piezas de valor histórico incalculable que muestran cómo era la vida y el paisaje regional hace más de un siglo.

Clásicos que hicieron historia

La producción más recordada por la comunidad local es, sin duda, "El Profesor Patagónico" (1970). Protagonizada por el legendario Luis Sandrini junto a Piero, la película cuenta con escenas emblemáticas rodadas en pleno centro de Esquel y a bordo de La Trochita, convirtiendo al tren en un símbolo cultural que trascendió las fronteras de la región.





En la década de los 90, la zona volvió a ser protagonista con "Flores Amarillas en la Ventana", una producción filmada íntegramente en la región de Esquel que aprovechó la estética única de sus estaciones y parajes. Asimismo, la reconocida película argentina "Caballos Salvajes" (1995) incluyó en su rodaje locaciones de Esquel y Trevelin, integrando la inmensidad del paisaje chubutense a su narrativa de libertad.





Desafíos internacionales: "El Conquistador del Fin del Mundo"

Más allá del cine de ficción, la región también demostró ser un escenario ideal para grandes despliegues de producción televisiva. Esquel fue la sede del exitoso reality de supervivencia "El Conquistador del Fin del Mundo", donde los participantes debieron enfrentar las condiciones climáticas y la geografía agreste de nuestra cordillera, llevando los paisajes locales a hogares de toda la región y el exterior.





La Trochita: la locación estrella

No hay duda de que "La Trochita" es la locación más famosa y solicitada de la zona. Su estructura histórica y su recorrido serpenteante por la estepa y la montaña ofrecen una atmósfera visual que pocos lugares en el mundo pueden replicar. Directores de documentales y largometrajes de ficción continúan eligiendo este Monumento Histórico Nacional como el corazón de sus historias.







Hoy, Esquel no solo es un destino turístico, sino un archivo vivo del cine argentino, donde cada rincón parece guardar el eco de alguna escena que alguna vez emocionó a los espectadores en las salas de todo el país.







M.G