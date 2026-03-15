Fabián Corbalán construyó con sus propias manos un gimnasio de boxeo

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Solo no se hace. Salvo que haya nacido en “cuna de oro”, pero este no es el caso. Es un trabajador como cualquiera. Más precisamente albañil y cuando puede también arregla celulares. Se da maña para todo. Es su propio jefe.

Fabián Corbalán es muy conocido en el ambiente del boxeo, sobre todo en José de San Martín, lugar donde nació, se crio y está radicado.

Hasta el año pasado tenía a cargo la Escuela Municipal de Boxeo y fue entrenador, entre otros, de Xiomara Colipán, Eduardo Zárate y Jeremías Jaramillo, boxeadores que surgieron de los Festivales Cordillerano, festivales que extrañamos y mucho.

Lo habló con su mujer y nada le hizo faltar a sus hijos. Detrás de su casa, en un espacio de 9 x 6 metros, levantó las paredes de un gimnasio propio, particular. No “privado” porque de hecho no cobra por dar clases de boxeo. Solo pide una ayuda para tener los elementos para la enseñanza.

- ¿Cómo surgió la posibilidad de tener un propio gimnasio?

- El gimnasio lo inauguré el lunes pasado (por el 9 de marzo). Fue una idea mía cuando decidí dejar la Escuela Municipal de Boxeo aquí en José de San Martín.

Surgió más que nada por el tema de los chicos, porque yo dejé la Escuela Municipal y mandé a los chicos a que vayan a otro lugar, que había más escuela acá y no quisieron ir. Me insistieron que vuelva y bueno, ahí surgió poder hacer el gimnasio acá en mi casa.

- ¿Y te llevó mucho tiempo hacerlo?

- Unos tres meses más o menos. Hice un gimnasio de 9 x 6 y, por ahora, lo único que tenemos son tres bolsas y dos pares de guantes. Todos los chicos que tenía anteriormente en la Escuela Municipal, están todos conmigo.

Los horarios que estamos manejando son de 20 a 21 horas para las mujeres que vienen a realizar un trabajo aeróbico y de 21 a 22.30 hs están los chicos que vienen a practicar boxeo.

- Y dentro de los que practican boxeo, dejando de lado los recreativos, ¿hay algunos que están para subirse al ring por primera vez? ¿Tenés algún boxeador avanzado dentro de tu escuela?

Sí. Este año, si Dios quiere, tenemos cuatro debutantes de 14 años, dos mujeres y dos varones. Además, tenemos a Jeremías Jaramillo, que ya tiene varias peleas donde salió campeón del Torneo Cordillerano, la tenemos a Xiomara Colipán, también campeona del Cordillerano, lo tenemos a Eduardo Zarate, hay varios.

- ¿Y tenés la posibilidad de sumar más chicos y chicas a tu escuela?

- Sí, las puertas están abiertas para todos. Cuando puse un horario para que las mujeres puedan hacer gimnasia en casa, muchas pensaban que era privado, que yo les iba a cobrar. Lo que les pedí a las mujeres que vienen, es que me den una mano únicamente cuando realicemos algún festival, o cuando hagamos alguna venta de algo, para comprar elementos, que es lo que más estamos necesitando.

- ¿Tuviste alguna otra ayuda del estado, como puede ser la secretaría de deporte o la misma municipalidad para la construcción de este gimnasio?

- No. Yo desde un principio cuando estuve en la Escuela Municipal, decidí trabajar con los padres, no me gusta estar pendiente a ver si me van a dar una mano o no, por eso es que realicé el gimnasio en mi casa.

- ¿Se puede saber, más o menos, el dinero que gastaste para la construcción del gimnasio?

- El gimnasio lo levanté yo porque soy albañil. Solo gasté los materiales y hasta el momento llevo gastado unos cuatro millones, cuatro millones y medio de pesos. La mano de obra la hice yo, porque yo soy albañil y todo lo que es soldadura también lo hice yo.

- ¿Más de cuatro millones de pesos pusiste en tu bolsillo para el gimnasio?

- Sí. Gracias a Dios, la temporada de albañilería que fue en el verano me fue muy bien, trabajé muchos e hice varias obras y de ahí fue surgiendo comprar los materiales.

- ¿Y tu familia qué dice ante eso? Porque pones plata en un gimnasio y le quitas esa misma plata a tu mujer y a tus hijos.

- Lo del gimnasio fue una decisión de ambos, de mi señora, mía, y por suerte a mis hijos, no les hice faltar nada. Me dedico a la albañilería donde arranco a las 8 de la mañana, hasta las 4.30 o 5 de la tarde, y después me dedico a arreglar celulares, que gracias a Dios me fue bastante bien con esto.

- ¿Gente del municipio de José de San Martín te fue a visitar, fueron a conocer el lugar?

- No, no. No ha venido nadie.