Esquel se prepara para su primera "Fiesta Maradoniana" en Paprika

La ciudad de Esquel se prepara para vivir una jornada cargada de mística futbolera y cultura popular. El próximo miércoles 18 de marzo, a partir de las 20:00 horas, el local Paprika será el escenario de la primera Fiesta Maradoniana, un evento diseñado para celebrar la figura y el legado de Diego Armando Maradona.

La propuesta invita a todos los vecinos y vecinas a sumergirse en el universo del astro argentino a través de diversas expresiones artísticas. Durante la velada, diferentes artistas locales y regionales presentarán obras inspiradas en el "Diego", convirtiendo el espacio en una galería de arte maradoniano en vivo.

Cine y sorpresas

Uno de los momentos centrales de la noche será la proyección del documental "Maradona por Kusturica", la aclamada obra del director Emir Kusturica que recorre la vida del ídolo desde una mirada íntima y política. La proyección busca generar un espacio de reflexión y disfrute colectivo sobre el impacto de Maradona en la identidad argentina.

Además de la propuesta artística y cinematográfica, la organización adelantó que el evento contará con una sorpresa muy especial que se revelará durante la noche, aumentando la expectativa entre los seguidores del ex capitán de la Selección Nacional.

Cita obligada para maradonianos

El evento se presenta como un "planazo" para quienes deseen compartir anécdotas, disfrutar de buena música y recordar los hitos de la carrera de Maradona en un ambiente distendido y festivo. "Los y las esperamos para disfrutar del legado del Diego en donde más, si no es acá en Esquel", expresaron los organizadores.

La invitación queda abierta para el próximo miércoles en Paprika, en lo que promete ser el inicio de una serie de encuentros dedicados a mantener viva la memoria de uno de los máximos íconos de la cultura nacional.





M.G