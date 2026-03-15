Alerta en Comodoro: advierten sobre un aumento de bebés que nacen con cocaína en sangre

Profesionales de salud del Hospital Regional manifestaron su preocupación por la presencia de recién nacidos con restos de cocaína en su organismo. Esta situación obliga a los equipos médicos a aplicar protocolos estrictos para detectar a tiempo el "síndrome de abstinencia" y proteger la vida de los bebés.

Controles y protocolos de seguridad

Según explicaron desde el área de Neonatología, el procedimiento comienza cuando una madre llega al parto con antecedentes de consumo. En esos casos, se realizan estudios toxicológicos de orina tanto a la mujer como al recién nacido. Incluso si el test de la madre da negativo, el análisis se solicita igual para el bebé si existen sospechas de consumo durante el embarazo.

Cuando los resultados dan positivo para sustancias como cocaína, se activan las siguientes medidas:

Suspensión de lactancia: Se interrumpe momentáneamente el amamantamiento para evitar que el bebé siga recibiendo sustancias.

Observación 24 horas: El recién nacido es ingresado a un área de monitoreo permanente por al menos un día completo.

Los riesgos: del llanto a las convulsiones

El objetivo de la vigilancia es detectar signos de abstinencia, ya que el cuerpo del bebé reacciona ante la falta de la droga que recibía durante la gestación. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la irritabilidad extrema, succión excesiva, dificultades para respirar y alteraciones cardíacas.

En los casos más críticos, los médicos han registrado cuadros graves que incluyen convulsiones, hemorragias y paros respiratorios, lo que exige una atención constante en las primeras horas de vida.

Intervención social

Esta problemática se observa cada vez con mayor frecuencia, especialmente en casos de madres adolescentes. Cuando se confirma el consumo y no hubo una intervención previa durante el control del embarazo, el hospital da aviso al área de trabajo social para que evalúen el entorno familiar, mientras el equipo médico se enfoca en la recuperación clínica del pequeño.









M.G