En el marco de un amplio recorrido por diversas localidades de la Comarca, el gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, visitó los estudios de Red43 para expresar su opinión sobre diversos temas, como la obra del hospital de Esquel, la Ruta 71, la minería, el gobierno nacional, ATECh y mucho más.

P: ¿Qué se siente volver a la Cordillera, salir de la gran ciudad a nivel provincial y pasar por la ciudad de Esquel, y también por las localidades de los alrededores?

R: Feliz. Porque ustedes saben ese contacto estrecho que tenía con Esquel y con toda la Comarca Andina; luego la pandemia, acontecimientos, llevan a que hoy esté acá y que me hayan recibido como me recibieron. La última vez que estuve fue cuando entregamos las 118 viviendas [Valle Chico] y hoy estuvimos recorriendo distintas obras. Algo muy importante para toda la provincia es la Ruta 71, con un avance impresionante, y se sigue trabajando. Hoy anunciamos 20 kilómetros más, pero desde el lado de Cholila, con acompañamiento de todas las instituciones y el intendente. La verdad que felices y contentos. Y con lo más importante que hoy se firmó: el inicio de la obra del hospital. No es que se comprometió, se llamó a licitación o se va a llamar: hoy se firmó con la empresa el inicio de obra para el hospital aquí de Esquel, y me parece que es la mejor noticia para todos los ciudadanos. Lo que resta es que en quince o veinte días se dé el inicio de la obra formal, ya con toda la gente trabajando. Esperemos que en un año y medio lo podamos tener ya terminado.



P: En lo que refiere a la obra de la Ruta 71, mencionabas estos kilómetros más. Uno imagina que el objetivo principal es completarla.

R: Fue un compromiso que asumí yo de asfaltar esa ruta. Aún en los momentos más difíciles no dejamos de hacer kilómetros. Es lo que hay que empezar a hacer: se puede hacer de a un kilómetro, cinco, en la última etapa doce kilómetros, y proyectamos cuatro más. Para el inicio de la temporada de trabajo, la temporada del receso invernal, ya tener proyectado el comienzo de ejecución de 20 kilómetros de Cholila para acá.



P: En el marco de esta agenda, también estuvieron presentes en la estación del Viejo Expreso Patagónico La Trochita, próximo a cumplir 100 años. ¿Hay alguna novedad con respecto al futuro?

R: Hoy todo el sector de la Cámara de Turismo, en la reunión que mantuvimos, reconoce el esfuerzo que se hizo por La Trochita. Es la primera vez en la historia que está funcionando al cien por ciento y que tiene proyectado un superávit, como nunca. Dicen cien años, pero desde que llegó a Esquel por primera vez, ahora el 25 de mayo, van a hacer 77 años. Y está con todos los equipos funcionando, con capacitación, con nuevos operarios, cuatro jóvenes adaptándose y tomando cursos para ser futuros conductores. Es decir, La Trochita tiene un trabajo impecable. Con mucho esfuerzo, gracias a todos los trabajadores, gracias al compromiso del Ministerio, gracias a absolutamente todos los que lo hicieron posible. Es algo, para los chubutenses, muy importante, y hoy está en pie y en todo su esplendor.



P: Siguiendo la línea del poder turístico que tiene la zona, te quiero preguntar sobre el Centro de Actividades de Montaña La Hoya y cómo se ve desde el gobierno provincial el manejo de la empresa que actualmente está a cargo.

R: Hoy conversábamos con las cámaras de turismo, tanto de Trevelin como de Esquel, junto con las cámaras de comercio. Quería escuchar la mirada por su parte, cómo tomaron la concesión de La Hoya, cómo ven que se está trabajando. Fueron todos unánimes en decir que aplauden la decisión política que hemos tenido de dar la concesión y en que todas las inversiones comprometidas hasta lo que va de la fecha se hicieron. Eso es muy importante: todo el sector está muy contento. También están contentos por las gestiones para que se reinicien las obras del aeropuerto. La semana pasada estuvimos en el aeropuerto con la gente de JetSmart para pedir una frecuencia más. Lo están evaluando: estamos trabajando con ellos y también con el intendente Ongarato. Es decir, se está trabajando mucho en materia de infraestructura, para que Esquel y toda la comarca andina tengan lo que tengan que tener para poder brindar los servicios. Esa comunión de lo público y lo privado, esa sinergia, no puede faltar, porque ambos, tanto el privado como el estado, se necesitan mutuamente. El próximo 19 estaremos haciendo la apertura de la licitación de la obra El Coihue, que va a ser importantísima en materia energética en toda la Comarca Andina. Nosotros estamos cumpliendo con los compromisos y con todas las gestiones que llevamos adelante. Hoy La Hoya es muy importante para la provincia porque la va a posicionar, y ya la está posicionando, como uno de los centros de esquí más importantes de la Argentina. Las inversiones se vienen desarrollando de una manera impecable y, como te dije al comienzo, aún más que las proyectadas y programadas. Ahora está ingresando un proyecto de ley para obtener una tarifa especial para los residentes. La verdad que contento, por todo el desempeño que está llevando adelante la gente que está trabajando allí, ratificado hoy por todas las cámaras de turismo.



P: Mencionaba las charlas y gestiones junto al intendente Ongarato. ¿Cómo es la relación, el diálogo constante con el intendente de Esquel?

R: Muy bueno. Hoy me acompañó en toda la recorrida, en cada lugar al que íbamos, instituciones o cámaras, lo que se resaltaba era eso: el trabajo que ven entre el municipio y la provincia. Se profundizó esa buena energía luego de la pandemia y lo venimos llevando muy bien. Uno se siente muy cómodo trabajando con Ongarato, por la buena predisposición que tiene.



P: Sobre la situación de ATECh: ¿qué opinión te merece al respecto su postura, teniendo en cuenta que los otros gremios acataron lo que se habló?

R: Me quedo con lo que dijiste al final. ATECh no es el único gremio docente: en toda la comunidad educativa hay 6 o 7 gremios en total. Tenemos una relación de diálogo de mucho respeto y de mucho disenso, encontrando un punto de encuentro que sea a beneficio de los trabajadores, pero siempre poniendo por delante a los chicos. Fíjense la recomposición salarial que tuvo la provincia.

“Pagamos todo lo que debíamos”.

El año anterior terminamos pagando prácticamente 17 masas salariales, todo lo que debíamos, lo que correspondía. Comenzamos el año con una recomposición de un 20 %, hace 3 meses, fuimos a paritarias, dimos prácticamente el 23 %; 43 % en lo que va del año. Nos comprometimos, el 10 de mayo, a paritarias nuevamente. Todos los gremios acataron, todos los gremios entendieron: el único gremio opuesto, ATECh. Pero acá debo diferenciar la dirigencia de los secretarios generales con los docentes. No confundamos: los docentes no son ATECh nada más. Hay 6 gremios más. La conversación, por parte nuestra, siempre va a ser respetuosa. Siempre vamos a estar disponibles y con las puertas abiertas para encontrar un punto de encuentro, como lo estamos encontrando en el resto de los gremios que tienen relación con la provincia.



P: El sector policial también ha tenido importantes novedades en las últimas horas. ¿Cómo se va a manejar o distribuir esa cifra, ese aporte que se ha anunciado?

R: La policía es otro sector en que se reconocieron aumentos, una recomposición salarial importante. Lo que tenían no remunerativo se pasó a remunerativo, se blanqueó todo el sueldo. Hicimos una inversión fuerte en cuanto a chalecos, armamento, vehículos que se van entregando de a poco, de a cuatro o cinco. Sumado a eso, tomamos la decisión, junto con el ministro Miguel Castro y Antonena, el ministro de Economía, de solicitar un empréstito por 1500 millones de pesos con uso específico para la policía de la provincia. No son solamente móviles, camionetas y equipamiento, es decir, toda la tecnología para tener una policía como la merecemos todos los chubutenses. Ese empréstito va a ser destinado exclusivamente a la policía de la provincia y vamos a enviarlo la semana que viene a la Legislatura.



P: Mencionabas recién las mejoras o lo que ha crecido de manera positiva la economía de la provincia. Quiero consultarte, ¿cómo ves el futuro, teniendo en cuenta todo lo que se pasó? El tema pandemia, el pago escalonado... Cómo ves hoy la economía de la provincia y qué esperás hacia el futuro.

R: Dejame hacer un poquito hacia atrás. Nos pasó, obviamente, la pandemia: con la pandemia, tenés menos ingresos por coparticipación; hubo que pagar 469 millones de dólares de deudas que tenía contraídas la provincia. Tenemos un barril de petróleo negativo. Estamos todos los chubutenses poniendo la vela en que se mantenga el precio del barril. Nos tocaron épocas difíciles, que escapaban muchas veces a lo que es la administración o estrategia financiera. Hoy, la provincia, luego de lo que ha atravesado el año anterior, con un ordenamiento muy fuerte hacia adentro, la optimización del recurso y una impronta tributaria, logró inclinar las cuentas. Ahora nos está impactando la inflación: es muy difícil ir equilibrando los ingresos de la provincia con la erogación que te produce la inflación, porque a vos no te ingresa lo mismo. Entonces encontrar ese equilibrio se hace difícil. Pero gracias a que la provincia, el año anterior, tuvo un esfuerzo tremendo (yo digo la provincia porque el pago escalonado, el mes que debíamos y demás los perjudicaba a los trabajadores); gracias a que el esfuerzo se hizo en conjunto, hoy estamos preocupados por la inflación, mirando la economía nacional, porque repercute directamente en las economías provinciales. Reitero, con preocupación: la provincia, lo que había logrado, lo está teniendo en una meseta, porque no podemos tener más ingresos que la inflación. Entonces es preocupante: pero no es tan preocupante como para llegar al estado de preocupación que teníamos el año anterior. Esto nos permitió hoy tener una fuerte impronta en obra pública. Puedo nombrar muchísimas obras, desde las viviendas, que estamos próximos a entregar 2000 en toda la provincia; al hospital de Trelew, el hospital de Las Plumas, el hospital de El Bolsón, que ya están en ejecución; el hospital ahora de Esquel; obras de asfalto, con recursos propios; obras de energía. El Coihue es compartida con Río Negro y aporta un 20 % el gobierno nacional; pero es una obra que nos va a demandar 20, 30 millones de dólares. La obra de energía de la Ruta 3 a Camarones… Es decir, muchas inversiones en materia energética. Obras de energía en Trelew y en Comodoro Rivadavia. Se hicieron muchas cosas y estamos haciendo muchas cosas. Saneamiento de, por ejemplo, Lotería: hoy pagamos un juicio de 130 millones de pesos con la AFIP, lo cancelamos y ya hoy Lotería puede apuntar a las acciones para las que fue creada, es decir, a hacer asistencia social. Es la primera vez en la historia de la provincia que se está pagando la deuda histórica con el instituto SEROS. Todos los meses estamos pagando más de 1100, 1800 millones. Es decir, hay un ordenamiento interno en la provincia que por ahí en lo macro no lo ven, pero hicimos mucho para ordenar esta provincia, y poder hoy soportar los embates de la inflación.

P: En estos muchos logros, hay gestiones también con Nación. Hoy en día, con Alberto Fernández, ¿cómo es el trato?

R: Para ser justos, la Ruta 17 es exclusivamente nacional. En la Ruta 3, en la Ruta 40, hay una inversión muy fuerte en la provincia por parte de Vialidad Nacional. Eso quiere decir que hay un buen diálogo cuando nosotros nos posicionamos para gestionar. Hoy no sé si escucharon a Julio Otero: el hincapié que hace en cuanto a todas las gestiones que llevamos adelante. Pero eso es exclusivamente del gobierno nacional. La relación es buena con el señor presidente: la última vez que estuve reunido con él fue hace un mes, cuando tratamos el tema de la coparticipación por el transporte y la quita de los subsidios de transporte a CABA. Una buena relación, como corresponde, presidente/gobernador.



P: En las últimas horas, se dio a conocer este fuerte reclamo ante la Corte Suprema. ¿Qué fue lo que se reclamó y qué expectativas hay de una posible respuesta?

R: Luego de la reunión que te comenté, con el señor presidente, la provincia del Chubut se presentó ante la Corte con los puntos de vista y fundamentos en que cree. En el día de ayer, se formalizó el reclamo de los gobernadores. 17 o 18 gobernadores firmaron una presentación a la Corte explicando el perjuicio que sufren las provincias por la injusta distribución de los subsidios. Estamos hablando de 500 mil millones.

“Lo que dijeron, sobre todo los gobernadores del interior, fue basta. Seamos realmente federales. A CABA se le paga la policía, se le paga el transporte, se paga gran parte de salud, gran parte de educación.”

Más allá del punto de coparticipación que nunca más podremos recuperar, vayámonos al gobierno anterior. 30 % de disminución del Ministerio de Educación. La provincia del Chubut, con todos los problemas que tuvo, se hizo cargo. Subsidios de transporte, los eliminaron todos. Absolutamente todos. La provincia del Chubut, a pesar de cómo estaba, se hizo cargo. La distribución injusta de las coparticipaciones es una cuestión que enoja e irrita. Ese dinero que se le dio exclusivamente a CABA correspondía a todos los gobernadores y hoy los gobernadores nos tenemos que hacer cargo de eso. Me parece que el planteo de los gobernadores, en el cual estoy incluido con mi firma, más la presentación que habíamos hecho oportunamente, son justos.

“El federalismo no se negocia”.

Y nosotros, la provincia del Chubut, todavía tenemos que dar una pelea más: porque podemos pelear por el federalismo, festejo que estemos todos juntos en cuanto a esto, pero a mí me gustaría también que me reconozcan el punto de coparticipación que nos sacaron. Por eso presentamos un proyecto de ley y lo seguimos trabajando, la reparación histórica de la provincia. Como discurso, para la oposición, queda lindo: somos la cuarta provincia en aportes y la última en recibir en la distribución. Queremos esa reparación histórica: queremos en regalías, o en lo que fuere, de todo lo que exportamos, un porcentual distinto, porque somos los titulares del recurso. Ahí tenemos que hablar del federalismo. Estoy totalmente alineado con lo que se presentó, pero me gustaría que la oposición y todos los actores políticos de la provincia, de una vez por todas, dejáramos la grieta de lado y nos enfocáramos en algo que le va a ser útil a las futuras generaciones de los chubutenses.



P: Cambiando un poquito de tema. Sobre tu futuro político, el chubutense se pregunta qué va a hacer Mariano Arcioni.

R: Hoy estoy abocado cien por ciento a esto. Ustedes ven cómo estamos: recorriendo toda la provincia con intensidad, como lo hacíamos siempre, por lo cual la gente confía en nosotros. Somos los mismos, yo soy Mariano Arcioni, que lo único que hace es trabajar y luchar para que tengamos una provincia digna: sin grietas, sin discusiones, sin insultos. Es mi forma de ser.

“Como no tengo reelección, quiero dejar la provincia de una manera en que quien venga no se tenga que preocupar por lo que yo me tuve que preocupar. Que tenga una provincia ordenada”.

Me tocaron los vencimientos en dólares, el barril negativo. Jamás me voy a victimizar. Trabajamos mucho para ordenar la provincia. Lo que quiero y a lo que aspiro es que el siguiente tenga la provincia lo suficientemente ordenada para que no pase por lo que tuve que pasar yo y perder tiempo de gestión. Hoy estoy abocado cien por ciento a la gestión.



P: ¿En cuánto se acerca a ese deseo el Estado, de que el próximo gobierno se pueda manejar?

R: Es como te digo: el instituto SEROS tenía una deuda histórica y somos los únicos que estamos saneando esa deuda; de Lotería, saneamos todos los juicios; y así con distintos organismos. CORFO, producción, Secretaría de Trabajo, petromineras. Hemos hecho un trabajo impecable, porque yacimientos maduros (que ya no tienen tanta extracción de hidrocarburos y tienen mucha agua) fueron seleccionados y se hizo quita de regalías, para generar más fuentes de trabajo. Estamos incentivando estas fuentes. Todas estas cosas hacen que una provincia comience a ordenarse. El tema es que quien venga siga con esa misma línea. Hay para corregir, muchísimo. Mucho para hacer.

“Yo tengo la tranquilidad de haber hecho y de estar haciendo todo lo que puedo. Y lo hago con honestidad, con responsabilidad, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo”.



P: Hay varios nombres que suenan para la provincia del Chubut. ¿Cómo es tu relación con ellos, y hay alguien en que veas una visión cercana a la tuya de cara al futuro?

R: Hoy lo que uno escucha son todas intenciones. Lo ve posicionado al intendente de Madryn, al intendente de Comodoro, al senador Torres, a Maderna. A mí me parece, con total sinceridad, que estar hoy pensando en precandidaturas, en proyectos, en acuerdos, es una falta de respeto para la sociedad, para el trabajador del sector público y privado. Tenemos una inflación que va rondando el 6 % mensual; tenemos subsidios a través de planes en que no hay generación. Entonces me parece que debemos demostrar preocupación por otras cosas y no estar pensando con un año y medio de anticipación quiénes van a ser y cuáles van a ser los acuerdos. Por eso yo reitero que estoy abocado cien por ciento a la gestión. Es para lo que me votaron y hasta el 10 de diciembre de 2023 voy a estar gestionando. Todos los que te nombré pueden ser, absolutamente todos. Hay intendentes, hay vicegobernadores, todos tienen un currículum en que han pasado por elecciones y han ganado.



P: Te consulto por cuestiones que tienen que ver con la opinión, no solo en la Cordillera sino también en la meseta y en toda la provincia. Es el tema minería. La gente quiere saber si se mantiene siempre esa postura firme que has demostrado a lo largo del ciclo sobre la cuestión de minería en Chubut.

R: Respecto al tema de la minería en Chubut, uno tiene que mirar dónde se falló en varias cuestiones. Fue una oportunidad histórica para la provincia. Un proyecto de ley en el cual se debatió en distintas mesas, en más de 70 reuniones. Zonificado, no se tocaba el río Chubut; se usaba una cuenca de Sierra Grande; todos los controles habidos y por haber; no se usaba cianuro; era un proyecto de ley con distribución de los ingresos absolutamente para toda la provincia, más allá de la zonificación. Era un proyecto que a la provincia le iba a ser muy útil. Yo vengo de una ciudad extractiva: el 38 % del petróleo que se extrae en la República Argentina es de la cuenca del Golfo San Jorge. Es la provincia que más hidrocarburos exporta. También tenemos Aluar. ¿Son actividades contaminantes? Lo son, pero hay un control estricto. No era lo mismo extraer hidrocarburos en la década del 60 que hoy; hoy no vas a ver un derrame. Entonces, la provincia tiene un recurso fantástico. Mi postura es: se puede ver, en Jujuy o San Juan, el crecimiento, y cómo la actividad que se desarrolla puede llegar a ser una actividad admirable. Con la zonificación, no en cualquier lado. Esa es mi postura, y yo no voy a cambiar mi postura.

“Lo que lamento es que la provincia perdió una oportunidad histórica, así como agradezco que en el 2003 se haya dicho que no acá, en Esquel”.

Yo no sé si han visitado la meseta últimamente. Nosotros vamos mucho al interior. Cuando se sancionó la ley, los vecinos salieron a festejar y lloraban. Vieron un futuro, que era para los vecinos, para toda la provincia y para el país. Esa es mi postura y no la voy a cambiar. Lo que sí, la otra postura fue enviar el proyecto de derogación de la ley: tomé la decisión porque quiero una provincia en paz. Hubo un momento convulsionado que no quiero para los vecinos de mi provincia. Entonces mandé el proyecto. Mi postura es la que te acabo de decir. Hoy minería no, ya está. No se habla, por lo menos políticamente: para lograr consenso, yo no voy a hablar nunca más, porque entendí cuál es la postura del ciudadano. Lo entendimos todos, se logró muchísimo en su momento para poder sancionar. Y muchos te dicen “vamos con la minería”, y frente a una cámara dicen lo contrario.



P: En 2025 vence la concesión de la Hidroeléctrica Futaleufú. Quiero consultar qué opinión tenés respecto a su futuro: ¿Creés que tiene que haber otra concesión o que la debe manejar la provincia?

R: Tiene que ser de la provincia. Dentro del proyecto de reparación histórica, que puede ser a través de distintos actos del gobierno central para con nosotros, yo quiero que la represa quede en cabeza de la provincia. En el momento de negociar, ya será 2025; pero nosotros marcamos que la represa tiene que ser de la provincia, por todo lo que dio, por todo lo que da, por todo lo que ya sabemos. Tiene que estar en cabeza de la provincia. Es un patrimonio nuestro, provincial.



P: ¿Cómo estás como persona, saliendo del trabajo y de la gestión?

R: Muy bien, gracias a Dios. Mi familia me entiende, me acompaña, me apoya: cuando pasamos los momentos duros que pasamos lo sufre mucho. Y cuando me ve hoy de vuelta con la actitud de recorrer todo el interior, me acompaña, apoya y eso es lo que a uno le da ganas de seguir. Nunca me faltó el apoyo familiar. Puedo estar cansado porque salimos 3 y media de la mañana de Rawson y seguimos, pero yo lo hago con muchas ganas y me siento muy feliz llevando soluciones, escuchando reclamos. Estando con la gente yo me siento muy bien, porque ese soy yo. Cansancio con felicidad.