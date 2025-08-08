La subzona franca de Trelew, a la espera de una "declaración de certeza" clave para nuevas inversiones

El gobernador Ignacio Torres anunció una inversión para viviendas en Trelew y la próxima transferencia de los fideicomisos del PROCREAR.

Además, confirmó que habrá novedades "en pocos días" sobre la subzona franca, cuya declaración de certeza es crucial para atraer inversiones.



Torres explicó que se ha solicitado al organismo correspondiente, el ARCA, una "declaración de certeza" para que quede explícito que las empresas que se instalen en la subzona franca de Trelew y en la zona franca de Comodoro Rivadavia no pagarán derechos de exportación ni aranceles.

Esta decisión, que se espera para esta semana, es una "condición necesaria" para que se concreten las inversiones que están en marcha.



T.B