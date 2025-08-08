14°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 08 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43
08 de Agosto de 2025
|
Por Redacción Red43

La subzona franca de Trelew, a la espera de una "declaración de certeza" clave para nuevas inversiones

El gobernador confirmó la inversión para viviendas en Trelew y que se espera la decisión de ARCA sobre si las empresas que se instalen en la subzona pagarán o no derechos de exportación.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El gobernador Ignacio Torres anunció una inversión para viviendas en Trelew y la próxima transferencia de los fideicomisos del PROCREAR.

 

Además, confirmó que habrá novedades "en pocos días" sobre la subzona franca, cuya declaración de certeza es crucial para atraer inversiones.

Torres explicó que se ha solicitado al organismo correspondiente, el ARCA, una "declaración de certeza" para que quede explícito que las empresas que se instalen en la subzona franca de Trelew y en la zona franca de Comodoro Rivadavia no pagarán derechos de exportación ni aranceles.

 

Esta decisión, que se espera para esta semana, es una "condición necesaria" para que se concreten las inversiones que están en marcha.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Se conocieron las imágenes del incidente en el frigorífico Dicasur
2
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
3
 Dicasur: prisión preventiva y prohibición de acercamiento para los hermanos Massini
4
 Colisión entre auto y camioneta: Una mujer fue trasladada al hospital en estado de shock
5
 Demoran a un conductor tras arrastrar a una joven y ser detectado por cámaras
1
 Esquel: Luque ganó la interna peronista en la ciudad
2
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
3
 Fue condenado a prisión en suspenso, cometió un nuevo delito y deberá cumplir la condena completa en prisión
4
 Interna peronista: desde el búnker de Dante Bowen pidieron cautela y denunciaron falta de firmas en un acta
5
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -