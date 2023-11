Una docente que se encontraba a cargo de dos cursos en una escuela primaria de La Plata enfrenta una denuncia por acoso sexual a través de redes sociales, presentada por la madre de un estudiante.

Brenda, la madre de un niño de 12 años, informó que el caso se ha clasificado como grooming, dado que se presume que hubo “acoso sexual por redes sociales”. La docente hizo su descargo en una entrevista en medios nacionales.

“Esto comienza un día con una evaluación que se toma a los nenes, acusándome de que había hecho a propósito llorar a un nene. Y a raíz de eso comenzó todo lo que se estuvo viendo y estuvieron trabajando esta semana”, comenzó señalando la maestra.

Y agregó: “La verdad es que hay un exceso de confianza para con los chicos, y como mi rol, más allá de docente, sino de las cuestiones que son más complejas de cada uno de estos nenes, yo creo que ése es el problema”. En la denuncia los padres aseguraron que la docente invitaba a los chicos a dormís la siesta y “a hacer cucharita”.

Daniela Mujica aseguró que sus alumnos le decían mamá: “Los nenes me tenían agendada como ‘mami’ y me decían mamá. Yo los abrazaba en frente de sus familias. Con cualquier persona hablo de la misma manera y creo que ese es mi gran problema. No quería ser una docente más, me involucré mucho y quizás no es hoy lo que se acostumbra a hacer, pero están tergiversando un montón de cuestiones”

“El video es de mi estado de Whatsapp, un video que yo bailo con mi nene. Y la otra foto, en la que dicen que yo estoy mostrando los pechos, es la foto que se encargaron de publicar por todos lados, hacer las carteleras, que es la foto que estoy con una remera musculosa blanca. Foto que es mía, que es personal, de ninguna manera hay un envío de esa foto, que es otra de las cosas que andan diciendo”, concluyó Mujica.