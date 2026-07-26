Atentos vecinos y deportistas: cerrarán accesos a la Laguna Willmanco y Tres Arroyos

El Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 3 de Esquel comunicó a la comunidad que el próximo martes 28 de julio se llevarán a cabo ejercicios militares en su campo de instrucción. Durante el desarrollo de estas maniobras de adiestramiento se utilizará munición de guerra, motivo por el cual se dispuso la restricción total de acceso al predio para toda persona ajena a la fuerza durante esa jornada.

La medida abarca sectores de habitual circulación recreativa y deportiva, como los senderos hacia la Laguna Willmanco, el sector de Tres Arroyos y el área del polígono de tiro Los Blancos. La prohibición responde a la necesidad de resguardar la seguridad e integridad física de transeúntes, ciclistas y caminantes. Desde la unidad militar solicitaron respetar los accesos cerrados y abstenerse de ingresar al terreno mientras se extiendan las actividades operativas.

EBW