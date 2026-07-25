El hijo de una esquelense que brilla en la Fórmula 3: largó décimo y terminó cuarto en Hungría

Mattia Colnaghi volvió a protagonizar una gran actuación en la Fórmula 3 y se ilusiona con pelear por su primer podio en la categoría. El piloto argentino de 17 años largó décimo en la carrera sprint del Gran Premio de Hungría y terminó cuarto tras avanzar seis posiciones.

El joven compite para MP Motorsport, el mismo equipo por el que pasó Franco Colapinto durante su etapa en la Fórmula 3. En la carrera disputada en el Hungaroring, Colnaghi supo aprovechar una accidentada primera vuelta y rápidamente se metió en la pelea por los puestos de adelante.

Tras el relanzamiento, el argentino quedó cuarto y debió defenderse durante buena parte de la competencia de la presión de sus rivales. La degradación de los neumáticos comenzó a afectar el ritmo en el tramo final, pero Colnaghi administró la situación, evitó errores y aseguró un valioso cuarto puesto.

La carrera fue ganada por el francés Théophile Naël, seguido por el japonés Kanato Le y el mexicano Ernesto Rivera. Colnaghi terminó a un paso del podio y sumó siete puntos importantes para el campeonato.

Este domingo, por una clasificación que lo ubicó tercero, el piloto argentino tendrá una nueva oportunidad de pelear por los puestos de adelante. La carrera principal de la Fórmula 3 comenzará a las 6:40 de la mañana, hora argentina.

Qué es la Fórmula 3 y cuánto le falta a Colnaghi para llegar a la Fórmula 1

La Fórmula 3 es una de las categorías que forman parte del camino de formación hacia la Fórmula 1. Los jóvenes pilotos compiten allí para ganar experiencia en monoplazas de alta velocidad y avanzar hacia la Fórmula 2, considerada el último gran escalón antes de llegar a la máxima categoría del automovilismo.

El recorrido habitual es comenzar en categorías de formación, avanzar a la Fórmula 3, luego pasar a la Fórmula 2 y, finalmente, intentar conseguir una butaca en la Fórmula 1. Sin embargo, no existe un tiempo determinado para dar cada salto y el rendimiento, los resultados y las oportunidades dentro de los equipos son determinantes.

En ese camino, Colnaghi ya integra además el programa de jóvenes talentos de Red Bull, uno de los principales semilleros del automovilismo mundial. Su objetivo es seguir creciendo en la categoría y avanzar en los próximos años hacia la Fórmula 2.

Además, el joven piloto argentino ha mencionado a Franco Colapinto como una de sus referencias e inspiraciones. El vínculo también tiene un componente especial: Colnaghi compite actualmente en MP Motorsport, el equipo con el que Colapinto logró destacarse en la Fórmula 3 antes de continuar su camino hacia la Fórmula 2 y posteriormente llegar a la Fórmula 1.

Una historia con raíces en Esquel

Aunque nació en Monza, Italia, Mattia Colnaghi tiene un fuerte vínculo con Argentina a través de su madre, Martina, nacida en Esquel. Ella dejó la ciudad hace más de dos décadas y se radicó en Italia, donde formó su familia junto a Marcello, un ingeniero mecánico italiano.

Mattia y su hermano menor crecieron entre distintos países. Durante parte de su infancia vivieron en Singapur y también en Australia, antes de regresar a Italia.

Su primer contacto con el automovilismo se produjo precisamente durante su estadía en Singapur, cuando una invitación para probar un karting despertó definitivamente una pasión que ya tenía desde chico.

La decisión de llevar la celeste y blanca

A partir de allí comenzó a competir en karting en campeonatos nacionales e internacionales y luego dio el salto a los monoplazas. Uno de los primeros grandes pasos de su carrera llegó en la Fórmula 4, donde se consagró campeón en España.

Con 17 años, Colnaghi decidió representar oficialmente a la Argentina y actualmente lleva la bandera celeste y blanca en una de las categorías más importantes del automovilismo internacional.

Este domingo tendrá una nueva oportunidad para seguir avanzando en su carrera deportiva. Largará tercero en la carrera principal de la Fórmula 3 en Hungría y buscará su primer podio.

MA