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Por Redacción Red43

Títeres de dedo y música en vivo para disfrutar este domingo en el Melipal

El Centro Cultural Esquel Melipal cierra la programación infantil del fin de semana con un taller de animación de títeres y un show de música para disfrutar en familia de manera libre y gratuita. 
Por Redacción Red43

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El Centro Cultural Esquel Melipal completa este domingo su agenda de actividades pensadas para las infancias y sus familias, con alternativas recreativas y culturales con entrada libre y gratuita. Las propuestas están orientadas a niños y niñas de 3 a 12 años y se llevan a cabo en el edificio ubicado en la intersección de avenida Fontana y avenida Alvear.

 

La jornada comenzará a las 16:30 horas con la realización de un taller de confección y animación de títeres de dedo. La actividad estará a cargo de Giovanna Tonegusso, integrante del espacio Cambia la Papa, quien guiará a los asistentes en la creación y manejo de los muñecos.

 

Más tarde, a partir de las 18:00 horas, el escenario del espacio cultural recibirá al grupo Entrecerros, que brindará una presentación con repertorio de música infantil para el cierre del fin de semana.

 

Desde la organización recordaron que el acceso a todas las actividades es gratuito y busca brindar una alternativa cultural, de aprendizaje y de esparcimiento familiar durante la tarde del domingo en Esquel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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