“Obviamente que necesitamos trabajo”: situación de los ex empleados del Casino de Esquel

A varios meses del cierre del Casino de Esquel, los ex empleados continúan esperando novedades sobre el proceso de licitación para una nueva concesión y mantienen distintas actividades mientras aguardan definiciones sobre el futuro de la sala.

En diálogo con RED43, Mario Muñoz ex trabajador, contó que recientemente mantuvieron una comunicación telefónica con el presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS), Ramiro Ibarra, quien les brindó detalles sobre el avance de los pliegos y los motivos por los que se habría demorado su presentación.

“Nos comentó que para el mes que viene, seguramente los primeros días o a mediados de mes, ya estén los pliegos y ya se llame a licitación”, señaló Muñoz.

La novedad se da en el marco del proceso iniciado luego de la salida de Trewelyn, la empresa que tenía a su cargo la concesión del Casino de Esquel. En una reunión anterior con los trabajadores, Ibarra había informado que el IAS avanzaba en la preparación de una licitación pública y que mantenía conversaciones con distintos operadores interesados.

En aquella oportunidad, el titular del IAS también había estimado que la reapertura de la sala podría demandar al menos seis meses, dependiendo del lugar que finalmente se elija para el funcionamiento del casino y de las obras o instalaciones necesarias.

Además, había señalado que no se contemplaría una eventual oferta de Trewelyn para continuar con la concesión, luego de la salida de la empresa y el conflicto que se generó con los trabajadores.

Mientras aguardan novedades, los ex empleados continúan reuniéndose y manteniendo el contacto entre ellos. Debido a las bajas temperaturas de las últimas semanas, interrumpieron momentáneamente la vigilia nocturna, aunque continúan encontrándose durante el día.

“Nos seguimos juntando. Ahora, con el tema del clima, del tiempo que está muy frío, por ahí cortamos un poco con la vigilia de noche, pero sí, nos juntamos más que nada al mediodía”, explicó Muñoz.

Una nueva edición del Mate Bingo

Además, los ex empleados continúan organizando actividades para acompañar a las familias y generar ingresos. En ese marco, Muñoz adelantó a RED43 que durante agosto realizarán la segunda edición del Mate Bingo organizado por los propios trabajadores.

“Tenemos planeado ya para el mes de agosto realizar la segunda edición del Mate Bingo que organizamos los ex empleados”, confirmó.

Según explicó, esperan que Lotería habilite los cartones para comenzar con la venta durante la próxima semana.

El acompañamiento de los vecinos continúa

A pesar del paso de los meses, Muñoz señaló que el acompañamiento de los vecinos continúa presente.

“Las horas que pasamos acá, o el ratito aunque sea, la gente pasa, saluda, nos pregunta cómo estamos, qué necesitamos”, relató.

En ese sentido, destacó que el apoyo recibido por parte de la comunidad fue uno de los motivos que impulsó la organización de nuevas actividades, entre ellas la segunda edición del Mate Bingo.

Respecto a la situación de los ex empleados, Muñoz señaló que algunos lograron acceder a trabajos alternativos o realizan tareas vinculadas a distintos oficios, aunque el objetivo del grupo continúa siendo recuperar una fuente laboral estable.

“Lo que apuntamos nosotros es volver a tener el trabajo estable que alguna vez tuvimos”, expresó.

Sin novedades de la empresa

En cuanto a la empresa y sus propietarios, Mario Muñoz aseguró que continúan sin recibir novedades.

El trabajador recordó que se había realizado una instancia de conciliación propuesta por la jueza Arbilla, a la que asistieron los representantes de los trabajadores, pero señaló que la empresa no se presentó.

“Tuvimos una conciliación que había propuesto la jueza Arbilla, donde nos hicimos presentes nosotros, pero también el faltazo de la empresa estuvo. Así que nada, de la empresa no tenemos noticias por el momento”, manifestó.

Mientras esperan que se publiquen los pliegos y avance el llamado a licitación, los ex empleados continúan organizándose y aguardando novedades sobre el futuro del casino.

MA