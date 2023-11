La joven madre de 34 años fue noticia por un hecho insólito registrado el pasado 11 de octubre de este año cuando concurrió al Hospital Regional Río Gallegos a realizarse la extracción de un chip de control de natalidad donde "por un error de etiquetado" se le inyectó formol en vez de lidocaína en su brazo lo que generó una reacción inmediata de ardor y quemaduras que dieron cuenta que la sustancia era otra en vez de la necesaria como anestesia.

Luego de ello, la joven madre debió ser derivada a la Ciudad de Buenos Aires para una intervención quirúrgica tras lo cual ya se encuentra nuevamente en Río Gallegos y requiere continuar con su rehabilitación y terapia la cual tiene un costo de $250.000

Martínez pretendió reunirse con el ministro de Salud y Ambiente, doctor Claudio García, pero en principio no fue recibida hasta que no lo abordó de manera no protocolar para solicitar un subsidio por el cual el estado provincial se haga cargo de la rehabilitación, pese a que, según la protagonista de esta lamentable historia, el propio ministro le comunicó que "no era urgente.". Asimismo, comunicó que inició acciones legales por lo sucedido dentro del Hospital Regional Río Gallegos. (Nuevo Día)