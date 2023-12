En diálogo con Red43, el Comisario Hugo Melipil, informó que "Han decidido dejarme a cargo de esta Unidad Regional y también se ha designado a un Segundo Jefe y algunos cambios en lo que es la jurisdicción". "Los cambios son por cuestiones estratégicas", afirmó.

El Segundo jefe designado es el Comisario Carranza, quien anteriormente se desempeñaba en la División Dogas. Asimismo, el Comisario Salvo, quien anteriormente ocupaba el rol de Director en el Centro de Formación, estará a cargo de Operaciones.

La estructura básica de la Unidad Regional Esquel incluirá cambios en comisarías locales. La Comisaría Primera estará bajo la dirección del Comisario Silva, con el Comisario Morales proveniente de José de San Martín como segundo al mando. En tanto, la Comisaría Segunda estará liderada por el Comisario Azocar, y el Comisario Alvarez se desempeñará como segundo.

Melipil señaló que aún se están definiendo los cambios en comisarías del interior, en la Comarca y la Meseta. El enfoque general de la Unidad será el de una policía proactiva, destinada a atender los requerimientos cotidianos de la ciudadanía.

"Hemos presentado cuestiones que consideramos necesarias, como dar mayor énfasis en época de verano en la zona de Alto Río Percy por el movimiento que hay en ese momento. También planteamos un trabajo con mayor eficacia en el pórtico de acceso a Esquel", explicó el Jefe de la Unidad Regional.

Melipil resaltó su conocimiento personal con el nuevo Ministro de Seguridad y compartió su sorpresa al enterarse de que diferentes actores pidieron su continuidad en la Unidad Regional Esquel. "Me consideró una persona proactiva, me gusta acompañar al personal en terreno. Este cambio de rol funcional no va a cambiar mi impronta de trabajo; me gusta mantener abiertos distintos canales de diálogo porque considero que la seguridad se hace de manera integral", afirmó.