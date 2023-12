El día jueves 7, la Escuela Deportiva Municipal de judo que tiene al Maestro 6º Dan Alejandro Mansilla como referente de la misma, cerró sus actividades de manera conjunta con la Escuela Deportiva de Trevelin, en donde realizó la entrega de certificados a los alumnos.

Por su parte, la escuela de voley, tuvo su cierre de año en las instalaciones del Gimnasio Municipal, en donde los Profesores Eric Álvarez, Yanina Baliente y Lucila Meléndez compartieron con las categorías de minivoley, Sub 14, Sub 16 y Sub 18. El encuentro sirvió también, para recordar a Aaron Almendra quién nos dejará físicamente hace unas semanas atrás pero que siempre estará presente en cada integrante de “Esquel Voley”.

El tanto, la Escuela Deportiva Municipal de handball que tiene a los Profesores Andrea Negrón, Jimena Fraifer, Karina Cri Cri y Marcos Cayul, el viernes 8 de diciembre en la Reserva Natural Urbana de Laguna La Zeta tuvieron la finalización del 2023, en donde compartieron los integrantes de las distintas categorías de un día espectacular.

M.C.