Trucco informó que la sesión extraordinaria, programada en principio para el 22 de diciembre, está condicionada a la presentación del presupuesto municipal. "Todo depende de la presentación del presupuesto que estaba listo, pero con todo el desfasaje y las nuevas medidas del presidente de la Nación quedó desactualizado", señaló.

En esta misma línea, la Presidenta del Concejo explicó que el presupuesto se está actualizando y que la primera reunión al respecto se llevará a cabo el próximo lunes. Se espera que, si todo avanza según lo planeado, sea presentado antes del viernes.

En cuanto al pedido de remises y taxis, Trucco indicó que hasta el momento no han recibido propuestas concretas. "Todavía no tenemos nada, pero sabemos que nos van a presentar un proyecto de ordenanza que todavía no pudimos ver, ni analizar", afirmó.

Por otro lado, Trucco se refirió a la inquietud de un grupo de vecinos autoconvocados que solicitó la participación del Concejo en el análisis de los aumentos de la tarifa de la Cooperativa. "Hicieron una presentación, la vamos a estudiar y analizar. Lo único que podemos hacer es ser veedores, pero no tenemos injerencia en los precios de la Cooperativa", explicó. La Presidenta del Concejo reconoció el momento de incertidumbre que se vive y destacó que es imposible prever cuál será el aumento en este contexto.

O.P