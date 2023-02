Alejandro Wengier es concejal de Juntos por el Cambio y se encuentra en licencia sin goce de haberes, decisión que tomó el año pasado. En la actualidad, colabora con Matías Taccetta, también de JxC y candidato a la conducción del Municipio en las próximas elecciones. Durante una entrevista en Cadena Tiempo, el ex secretario de obras públicas explicó que trabaja con el diputado nacional en proyectos técnicos en conjunto con técnicos de la Jefatura del Gobierno Porteño, y viajará a Buenos Aires para reunirse con asesores que colaboran con el contador y avanzar en las iniciativas que tiene para implementar en Esquel si resulta elegido.

Wengier también colabora en tareas en la ciudad con el ex secretario de Hacienda. Respecto a si formará parte de "Confiar", un partido vecinal que se está gestando para formar un frente aliado a Taccetta, el ex secretario de Obras Públicas de Sergio Ongarato afirmó que no, y que sigue perteneciendo a la UCR y acompañando al legislador nacional (del PRO). Según Wengier, Taccetta es el candidato más capacitado y preparado para las próximas elecciones. "Es una persona que respetó los términos en los que hablamos, y para mí es fundamental la palabra respeto", señaló.

Cuando se le preguntó sobre la relación con el actual intendente Sergio Ongarato, Wengier indicó que no hay relación y que no la habrá en el futuro, ya que se encuentran enemistados.

La causa de la enemistad entre Alejandro Wengier y el intendente Sergio Ongarato fue la polémica del alquiler pagado y no utilizado, en la que el mandatario municipal acusó a Wengier de no haber realizado ciertos trabajos en el inmueble en cuestión para que pudieran ser utilizados como oficinas municipales. Sobre este tema, Wengier ha declarado que "a partir de ahí, sé con quién estoy y con quién no estoy", dejando en claro su postura respecto a la situación.

Respecto a su futuro político, el concejal explicó que ha hablado con Taccetta y trabaja también con "Nacho" Torres. De acuerdo con el resultado electoral, analizaría estar con el contador en el Municipio si llegara a consagrarse en los comicios o en el ámbito provincial con el senador, quien aspira a la Gobernación.

En cuanto a las PASO, opinó que deberían haberse mantenido. Respecto a una eventual interna de Cambiemos en Esquel para dirimir la candidatura a intendente, Wengier respondió que considera a Taccetta como el candidato más capacitado, sin hacer una afirmación sobre el resultado de una eventual interna.

Fuente: Diario Jornada