Lunes 18 de Agosto de 2025
18 de Agosto de 2025
Pogliano aceptó la candidatura a Senador

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, aceptó la candidatura a primer senador suplente por la lista de Juntos Defendamos Rionegro. Remarcó su compromiso con los intereses provinciales, el turismo y la zona andina.
El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, anunció oficialmente que aceptó la candidatura a primer senador suplente por su partido en la lista de Juntos Defendamos Rionegro, una alianza que integra Juntos Somos Rionegro junto a otros partidos municipales y provinciales.

 

“Es un honor y un orgullo poder representar a los rionegrinos y encarar una propuesta con fuerte anclaje provincial, que defienda los intereses de los rionegrinos y rionegrinas en el Senado de la Nación”, expresó Pogliano en conferencia de prensa. El mandatario remarcó la importancia de contar con una opción provincial que no dependa de mandos nacionales.

 

Actualmente, Mónica Silva ocupa un lugar en el Senado, y Pogliano señaló que su candidatura es un reconocimiento a su trayectoria dentro del partido y al respaldo del gobernador Alberto Weretilneck. “Esto surgió tras conversaciones con autoridades partidarias y el gobernador. Acepté con gratitud y con muchas ganas de asumir esta responsabilidad”, agregó.

 

Respecto a sus prioridades en el Senado, Pogliano anticipó que el turismo será uno de sus principales ejes de trabajo, no solo en El Bolsón sino en todo el circuito andino rionegrino, fomentando proyectos de desarrollo y promoción turística que beneficien a la provincia en su conjunto.

 

 

La boleta electoral estará conformada por:

 

  • Primer senador titular: Facundo López

     

  • Segunda senadora titular: Andrea Confini

     

  • Primer senador suplente: Bruno Pogliano

     

  • Segunda senadora suplente: Mabel Yahuar, intendenta de Los Menucos

     

Pogliano aclaró que, de asumir en un escenario remoto como suplente, cumpliría con todos los requerimientos legales para garantizar la continuidad institucional, pero subrayó que su compromiso principal sigue siendo con El Bolsón.

 

Sobre la zona andina, el intendente destacó su peso político y económico, resaltando la importancia de Bariloche y El Bolsón en la provincia, y la necesidad de fortalecer el federalismo frente a la centralización política nacional. “Juntos Somos Rionegro es la única opción que defiende realmente los intereses de los rionegrinos”, afirmó.

 

Además, Pogliano se refirió a la mesa paritaria de los trabajadores municipales, asegurando que siempre primó el diálogo durante sus 10 años de gestión. “Toda paritaria se resuelve a través del diálogo. Si el sindicato no participa, se activará la conciliación obligatoria y se definirá la cuestión salarial como se ha hecho históricamente”, concluyó.

 

 

 

O.P

 

