Daher Scaglioni destaca el “Estado presente” y celebra anuncios de obras clave

La concejal de Juntos por el Cambio resaltó la condena por el femicidio de Ana Calfín, obras de agua y gas, y convenios clave con la provincia, resaltando el trabajo mancomunado.
Por Redacción Red43

Celebración de la justicia y avances en obras públicas

Daher Scaglioni comenzó su intervención celebrando el fallo por el femicidio de Ana Calfín, señalando que se ha hecho justicia y que la familia necesitaba este “fallo reparador”.

 

Luego, se refirió a las gestiones locales, mencionando el anuncio de la disponibilidad del pliego de licitación para la construcción de dos nuevas cisternas de agua en el Barrio Ceferino. Según explicó, estas obras brindarán una solución a más de 120 familias que, en la actualidad, viven sin agua, dependiendo de que el municipio les provea bidones.

 

Además, celebró el inicio de la obra de la red de gas en el barrio Valle Chico, una “deuda que lleva más de 12 años”.

 

 

Convenios y políticas sociales

La edil también informó que el Concejo ratificará dos convenios de gran importancia. El primero, con Vialidad Provincial, financiará 3.000 metros lineales de cordón cuneta para la ciudad.

 

El segundo convenio, con el Ministerio de Educación, permitirá que la provincia se haga cargo de los salarios de docentes y no docentes de los jardines maternales de Esquel. Este acuerdo también garantizará las partidas presupuestarias para los servicios de comedor y copa de leche. La concejala enfatizó que esto demuestra que el municipio está implementando políticas públicas para las infancias, respondiendo así a críticas previas.

 

 

Visibilidad para las mujeres en Malvinas

Finalmente, la concejal anunció que presentará un proyecto de declaración de interés municipal para el Tercer Encuentro Federal de Mujeres de Malvinas. El evento, que se realizará en diciembre, busca visibilizar el rol de las mujeres en las distintas etapas del conflicto y contribuir a la memoria colectiva y la soberanía nacional con perspectiva de género.

 

 

E.B.W.

 

