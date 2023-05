Este jueves a las 19 horas en la sede de Sitravich de Fontana y Chacabuco, se presentará oficialmente la Agrupación Cordillerana que acompaña al partido Renovación y Desarrollo que lidera Adrián Maderna como candidato a gobernador. En Esquel, Carmen Aravena será la precandidata a intendente.

"Vengo charlando con Adrián Maderna hace bastante. Anteriormente, fue presidente de la Casa Local de Chubut Somos Todos y decidí dar un paso al costado para tener la posibilidad de avanzar un poco más políticamente. Adrián me dio la confianza para caminar los barrios, charlar con los vecinos. Así empezó todo. Si tenemos que ir a internas, tengo entendido que está el Chino Comparada, el que mejor esté posicionado lo vamos a acompañar sin problemas", comentó Aravea.

Sobre los trabajos actuales y para los próximos días, precandidata indicó: "No estamos en campaña. Hasta que no cerremos el candidato, no vamos a empezar. Nosotros venimos caminando la calle porque soy militante hace años y conozco la problemática de los vecinos. Estamos en campaña permanentemente, pero se pone un poco más fuerte en las elecciones".

Además, Aravena dio detalles de la conformación y presentación de esta nueva agrupación. "Estaba en Chusoto y muchos compañeros me siguieron. Tenemos compañeros que estaban conmigo y se unieron otros, como también vecinos a los que le hemos golpeado la puerta. Toda esa gente se empezó a unir y somos un nuevo grupo. Se llama Agrupación Cordillerana y se va a presentar hoy a las 19 horas en la sede de Sitravich", manifestó.

"El partido es Renovación y Desarrollo. Ver caras nuevas, personas que se jueguen por la gente, por nuestro Esquel, que se embarren los pies. Quiero una cara nueva, que se involucre y que Esquel pueda desarrollarse. Estamos en un pozo y creo que es hora de surgir", consideró la precandidata a intendente del espacio madernista Renovación y Desarrollo.

Por último, Aravena se refirió a las necesidades de la ciudad. "Un ejemplo, las tomas en el barrio Badén que no tienen luz ni agua y se les está cobrando el alumbrado público cuando no lo tienen. Además no hay trabajo en Esquel. Mi mensaje al vecino es que si yo llego, llegamos todos, porque nosotros venimos de abajo. Sabemos lo que es tener hambre, frío, no tener servicios básicos. Propongo poder ayudar al vecino, porque es fácil ir a visitar al vecino con alimento y plata, pero eso se termina y después, ¿qué hacen?", concluyó.

KC