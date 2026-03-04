11°
Miércoles 04 de Marzo de 2026
04 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

Se fue la lluvia: Así arranca el miércoles en la Comarca

Tras el martes inestable, la jornada presenta un escenario mucho más tranquilo, con cielo variable y sin precipitaciones en el horizonte inmediato. Qué se espera para las próximas horas en la Comarca.
Por Redacción Red43

La postal cambió en pocas horas. Después de un martes marcado por lluvias persistentes y ráfagas intensas, el miércoles 4 de marzo comenzó con cielo variable y 8° de mínima en la Comarca Andina.

 

No hay precipitaciones previstas para la jornada y la probabilidad de lluvia se mantiene entre 0% y 10% durante todo el día.

 

Tarde más templada

Con el correr de las horas se espera que el cielo se presente algo nublado a parcialmente despejado. La máxima podría alcanzar los 16°, con viento del oeste entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían rondar los 50 km/h en la tarde.

 

Si bien el escenario es más estable que el de ayer, el viento seguirá siendo un elemento presente en distintos momentos del día.

 

 

Noche despejada y descenso térmico

Hacia la noche el cielo tenderá a despejarse y la temperatura descenderá a valores cercanos a los 13°, con viento más leve del sector sudoeste.

 

El cambio es notorio respecto a la jornada anterior: sin alertas vigentes y con un panorama mucho más tranquilo en la Comarca.

 

 

 

O.P.

 

