Se fue la lluvia: Así arranca el miércoles en la Comarca

La postal cambió en pocas horas. Después de un martes marcado por lluvias persistentes y ráfagas intensas, el miércoles 4 de marzo comenzó con cielo variable y 8° de mínima en la Comarca Andina.

No hay precipitaciones previstas para la jornada y la probabilidad de lluvia se mantiene entre 0% y 10% durante todo el día.

Tarde más templada

Con el correr de las horas se espera que el cielo se presente algo nublado a parcialmente despejado. La máxima podría alcanzar los 16°, con viento del oeste entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían rondar los 50 km/h en la tarde.

Si bien el escenario es más estable que el de ayer, el viento seguirá siendo un elemento presente en distintos momentos del día.

Noche despejada y descenso térmico

Hacia la noche el cielo tenderá a despejarse y la temperatura descenderá a valores cercanos a los 13°, con viento más leve del sector sudoeste.

El cambio es notorio respecto a la jornada anterior: sin alertas vigentes y con un panorama mucho más tranquilo en la Comarca.

